    國際

    上海商場創意佈置惹議 網友驚呼像「集體上吊」急撤下

    2025/12/21 16:05 即時新聞／綜合報導
    中國上海商場中庭佈置，被稱「像是一群無頭屍體在天上飄」。（圖片擷取自@yingtan04410735/X）

    中國上海商場中庭佈置，被稱「像是一群無頭屍體在天上飄」。（圖片擷取自@yingtan04410735/X）

    中國上海百貨商場中庭近日成熱議焦點，一處懸掛數十件長大衣佈置，意外引起網民熱論，有人直呼景象詭異，像「無頭屍體在半空飄浮」，甚至比喻為「集體上吊」，事件迅速在網上發酵。

    綜合中媒報導，商場與時尚品牌合作，在中庭空間吊掛數十件長大衣，設計意圖原本是為了營造視覺焦點並宣傳新店開幕，但吊掛的大衣高度參差錯落，覆蓋五層樓高的中央空間，與品牌代言人的巨幅海報形成強烈視覺對比。

    然而，不少路過民眾與網友看到照片與影片後表示心理不適，有人說「像是一群無頭屍體在天上飄」，甚至形容像「集體上吊」、「吊死鬼」，更坦言這樣的裝置「嚇出心理陰影」，認為實在毫無美感可言，引來網友廣泛討論與嘲諷。

    針對外界批評，工作人員表示，這次中庭大衣的懸掛佈置原為配合品牌新店開幕活動，由於與品牌方合作的展示計畫有既定週期，商場先前曾接獲顧客反映認為佈置觀感不佳，但當時尚未能提前取消安排。

    隨熱議不斷，商場於15日正式將上方懸掛的大衣撤下，僅保留底部展台的商品展示，並將顧客意見回饋給品牌方與相關部門，未來將視情況調整展示方式，相關工作人員表示，顧客安全及觀感均是考量改變布局的主因。

