曾被盯上竟「合法擁6槍」！IS父子血洗邦代海灘 澳洲認了重大情報漏洞

澳洲雪梨邦代海灘槍擊案兇嫌，分別是50歲的父親阿克拉姆（右）與24歲的兒子納維德（左）。（圖取自X平台）

澳洲雪梨著名的邦代海灘（Bondi Beach）14日發生震驚全球的恐怖攻擊，一對受「伊斯蘭國」（IS）意識形態煽動的父子檔槍手，闖入猶太教「光明節」（Hanukkah）慶祝活動掃射，造成15人死亡。澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）21日宣布，將對警察與情報機構展開全面審查。當局坦承，這對父子早在大約6年前就曾因激進化疑慮遭當局調查，卻被判定無威脅，父親甚至還合法持有6把步槍，情報系統顯然出現嚴重漏洞。

據《法新社》報導，艾班尼斯表示，政府將嚴格檢視現行的警察與間諜機構是否具備足夠的權力、結構與情資分享機制來保護澳洲人民。他強調：「上週日（14日）這起受ISIS啟發的暴行，強化了我們國家面臨的安全環境正急劇變化的事實。」

請繼續往下閱讀...

曾遭調查卻放行 父竟合法擁6槍

這起攻擊案的主嫌是50歲的印度籍男子阿克拉姆（Sajid Akram）與其24歲澳洲籍兒子納維德（Naveed Akram）。阿克拉姆在攻擊現場遭警方擊斃，納維德則身受重傷，目前在醫院接受警方戒護，面臨恐怖主義與15項謀殺罪指控。

當局透露的調查細節令人震驚。澳洲當局證實，澳洲安全情報組織（ASIO）早在2019年就曾針對納維德可能的「激進化」傾向進行調查，但當時評估他「不構成威脅」。父親阿克拉姆當時也一併接受訊問，然而，他隨後竟順利取得槍枝執照，並合法擁有多達6把步槍。艾班尼斯在接受澳洲廣播公司（ABC）訪問時承認：「我們需要檢視系統運作的方式，回顧2019年對此人進行評估時究竟發生了什麼事。」

艾班尼斯坦言，在這起大規模槍擊案發生後，國家情報服務確實浮現「真正的問題」。他指出，儘管這對父子有激進化的跡象，但在案發前並未被列為「利害關係人」（persons of interest），這正是為何這起事件如此令人震驚的原因。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法