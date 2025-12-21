為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    香港灣仔停車場釀糾紛！ 13輛車遭困一夜 車主怒轟規定不清

    2025/12/21 15:19 即時新聞／綜合報導
    香港灣仔私人停車場關閉，導致13輛汽車被迫滯留一整夜。示意照。（資料照）

    香港灣仔私人停車場關閉，導致13輛汽車被迫滯留一整夜。示意照。（資料照）

    香港灣仔一處非24小時營業的停車場，近日因多名車主在夜間返回取車時，赫然發現出口已關閉，導致13輛汽車、至少16人被迫滯留停車場內一整夜，警方接獲報案後到場協調，事件列為投訴案件處理。

    事件發生於灣仔莊士敦道一處私人停車場，場方標示營業時間為上午7時30分至凌晨12時30分，並非24小時開放，警方表示，於凌晨接獲報案，指有多名民眾無法駛離停車場，員警隨即到場了解情況，並嘗試聯繫該停車場管理公司。

    受困車主表示，他們當晚前往附近修頓室內體育館觀看拳擊賽，將車輛停放於該停車場，未料比賽結束後返回時，出口已關閉且無法重新開啟。車主只能留在車內等待，有人一等就是7至8小時，甚至有車輛因長時間待機導致電力耗盡，連帶影響後方車輛無法移動，場面相當狼狽。

    一名鄭姓民眾指出，他在凌晨0時29分左右抵達停車場出口時，出口已完全關閉，現場也未見管理人員協助處理，只能報警求助，他質疑，雖然停車場有標示營業時間，但字體細小、不夠醒目，且未於入口處明確提醒「逾時不得取車」，對消費者相當不友善。

    另一名梁姓女車主也批評，停車場在尚有車輛未離場的情況下直接關閉，做法缺乏彈性，她認為管理方應張貼清楚告示，或設置緊急聯絡機制，避免車主在深夜陷入進退兩難的困境。

    對於外界質疑，停車場管理公司暫未對外說明，警方則表示，已協助雙方溝通，並要求管理單位檢視相關作業流程。事件曝光後，也引發香港網友熱議，不少人直言類似情況並非首次發生，呼籲停車場業者應正視夜間取車需求，清楚標示營業規則，避免消費者「停得進、卻開不走」，徒增民怨。

