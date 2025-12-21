南非街頭大屠殺！不明槍手「隨機掃射」釀10死10傷

南非約翰尼斯堡郊區21日驚傳隨機槍擊釀10死，這已是該國本月第2起大規模屠殺。圖為本月6日，警方在首都普勒托利亞（Pretoria）附近，調查另一起遭槍手闖入掃射、造成包括幼童在內共12人死亡的刑案現場。（路透）

南非治安再度亮起紅燈！繼本月初發生造成12人死亡的槍擊案後，約翰尼斯堡（Johannesburg）郊區21日又爆發一起血腥屠殺。一群不明身分槍手在當地一處城鎮的酒館內外無差別掃射，造成至少10人死亡、10人受傷。警方證實，這是該國本月發生的第二起大規模槍擊事件，槍手犯案動機至今不明。

據《法新社》報導，這起慘案發生在距離約翰尼斯堡西南方約40公里的貝克斯達爾（Bekkersdal）。當地警方發言人穆里迪利（Brenda Muridili）准將表示，槍手在街道上隨機開火，「目前確認有10人死亡，我們尚未掌握死者身分的詳細清單」。警方指出，案發地點位於一處酒館附近，該區域鄰近南非主要的金礦區，屬於較為貧困的城鎮。

鎖定酒館顧客 槍手街頭隨機掃射

另據《南非廣播公司》（SABC）報導，槍擊事件具體發生在貝克斯達爾坦博區（Tambo section）的「KwaNoxolo」酒館。目擊者指出，槍手在夜間突然闖入，並對著酒館內的顧客以及在門外聚集的人群「隨機開火」。10名傷者隨後被緊急送往鄰近醫院搶救。

豪登省（Gauteng）代理警察局長凱卡納（Fred Kekana）已趕赴現場坐鎮。他向媒體表示，國家犯罪管理團隊、省級刑案偵查隊及刑事鑑識專家都已抵達現場進行採證，「我們正忙於錄取目擊者口供，情報單位與重案組也全面投入調查」。

本月第2起屠殺 礦區貧民窟治安亮紅燈

這已是南非短短兩週內發生的第二起重大槍擊案。本月6日，一群槍手闖入首都普勒托利亞（Pretoria）附近的一處宿舍開火，造成12人死亡，死者中甚至包含一名年僅3歲的幼童。當時警方指出，該地點涉及非法販售酒精飲料。

南非人口約6300萬，長期飽受高犯罪率所苦，其謀殺率高居全球前列。貝克斯達爾這類鄰近礦區的貧困城鎮，常因幫派爭奪地盤或非法採礦利益而淪為暴力衝突的熱點。

