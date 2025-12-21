英國外交部遭駭個資外洩 英方證實被攻擊但不點名中國

英媒稱入侵外交部竊個資的幕後黑手，疑是中國駭客「風暴1849」。示意照。（路透）

英國媒體披露，與中國政府有關聯的駭客組織「風暴1849」（Storm 1849），今年10月疑似入侵英國外交部相關伺服器，竊取個資，內容恐涵蓋數萬份詳細簽證資訊，引發英國政壇與資安界高度關注。對此，英國貿易大臣布萊恩特（Chris Bryant）於19日證實，政府確實遭遇網路攻擊，但強調目前無法斷定是否與中方有直接關聯。

綜合外媒報導，這起泄漏事件的幕後黑手疑是由「風暴1849」造成。該組織被指控得到北京政府支持，並利用網絡釣魚郵件和系統漏洞，滲透政府與企業系統，竊取敏感資訊。

布萊恩特回應表示：「可以確定的是，發生過駭客攻擊，但我無法斷定這是否與中國特工或中國政府直接相關。」他指出，當時政府已迅速修補漏洞，問題源於其中一個站點的技術缺失，並非整體系統全面淪陷。他也批評部分媒體的推論仍屬「臆測」，目前相關調查仍在進行中，但英國政府「相當有信心」認為對個別人士造成實質傷害的風險偏低。

此事件是英國今年兩宗重大網路攻擊案例之一。此前，汽車製造商捷豹荒原路華（Jaguar Land Rover）曾因駭客攻擊被迫停產5週，百貨龍頭瑪莎（Marks & Spencer）也因系統遭入侵，暫停線上訂單長達6週，凸顯英國面臨的資安威脅日益升高。

????BREAKING: Chinese hackers hacked into Foreign Office servers in October and accessed thousands of confidential documents and data, including possible visa details ???????? ????????



We must SCRAP the super embassy that Starmer is allowing China to build in London IMMEDIATELY ⚠️ pic.twitter.com/UmfeCZQMlI — BRITAIN IS BROKEN ???????? （@BROKENBRITAIN0） December 18, 2025

