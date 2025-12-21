為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    英國外交部遭駭個資外洩 英方證實被攻擊但不點名中國

    2025/12/21 13:49 即時新聞／綜合報導
    英媒稱入侵外交部竊個資的幕後黑手，疑是中國駭客「風暴1849」。示意照。（路透）

    英媒稱入侵外交部竊個資的幕後黑手，疑是中國駭客「風暴1849」。示意照。（路透）

    英國媒體披露，與中國政府有關聯的駭客組織「風暴1849」（Storm 1849），今年10月疑似入侵英國外交部相關伺服器，竊取個資，內容恐涵蓋數萬份詳細簽證資訊，引發英國政壇與資安界高度關注。對此，英國貿易大臣布萊恩特（Chris Bryant）於19日證實，政府確實遭遇網路攻擊，但強調目前無法斷定是否與中方有直接關聯。

    綜合外媒報導，這起泄漏事件的幕後黑手疑是由「風暴1849」造成。該組織被指控得到北京政府支持，並利用網絡釣魚郵件和系統漏洞，滲透政府與企業系統，竊取敏感資訊。

    布萊恩特回應表示：「可以確定的是，發生過駭客攻擊，但我無法斷定這是否與中國特工或中國政府直接相關。」他指出，當時政府已迅速修補漏洞，問題源於其中一個站點的技術缺失，並非整體系統全面淪陷。他也批評部分媒體的推論仍屬「臆測」，目前相關調查仍在進行中，但英國政府「相當有信心」認為對個別人士造成實質傷害的風險偏低。

    此事件是英國今年兩宗重大網路攻擊案例之一。此前，汽車製造商捷豹荒原路華（Jaguar Land Rover）曾因駭客攻擊被迫停產5週，百貨龍頭瑪莎（Marks & Spencer）也因系統遭入侵，暫停線上訂單長達6週，凸顯英國面臨的資安威脅日益升高。

