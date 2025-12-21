為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    躲倉庫自殺已2天！ 布朗大學槍手驗屍結果曝 謎團恐永遠無解

    2025/12/21 12:37 編譯陳成良／綜合報導
    最新驗屍報告顯示，布朗大學槍擊案嫌犯瓦倫特在警方圍捕前已自殺身亡。（路透）

    最新驗屍報告顯示，布朗大學槍擊案嫌犯瓦倫特在警方圍捕前已自殺身亡。（路透）

    美國常春藤名校布朗大學（Brown University）上週爆發奪命槍擊案，造成2死9傷慘劇，隨後麻省理工學院（MIT）一名教授也在家中遭槍殺身亡。兩起震驚學界的案件如今被證實為同一人所為。根據最新驗屍報告，48歲葡萄牙籍嫌犯瓦倫特（Claudio Manuel Neves Valente）在警方圍捕前兩天，就已在倉庫內自殺身亡，隨著凶嫌殞命，犯案動機恐永遠石沉大海。

    據《衛報》報導，新罕布夏州檢察總長報告指出，瓦倫特推估於12月16日死亡，死因為自殺。同日，他在布朗大學博士班時期的同鄉舊識、MIT核子物理學教授盧雷羅（Nuno Loureiro）也在麻州傷重不治。警方推測，瓦倫特先在布朗大學行兇，隨後轉往麻州殺害盧雷羅，最後躲進承租倉庫自我了斷。

    雖然犯案動機未明，但瓦倫特昔日同學華生（Scott Watson）向媒體透露，瓦倫特當年在布朗大學就讀時，總是抱怨課程「太簡單」、「無聊透頂」。華生回憶：「他認為自己懂的比所有人都多，早該拿到博士學位。他痛恨布朗大學，也痛恨普羅維登斯。」這顯示其長期懷才不遇與傲慢心態，可能轉化為對學術圈的憤恨。

    街友扮柯南建功 綠卡爭議引戰火

    這起跨州連環案能迅速鎖定嫌犯，竟歸功於網路論壇Reddit。一名曾在布朗大學就讀、現流落街頭的男子「約翰」，在論壇上提供關鍵的車輛線索，助警方追查出瓦倫特身分。

    此外，凶嫌身分也捲入政治角力。川普政府國土安全部長諾姆（Kristi Noem）痛批瓦倫特是靠「綠卡抽籤」入境，並下令暫停該計畫。然而，當地警方隨後澄清，瓦倫特是持學生簽證入境，遲至2017年才取得永久居留權，直接反駁了聯邦政府的說法。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播