為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    舊金山大規模斷電 13萬戶陷黑暗、交通全亂套

    2025/12/21 11:57 即時新聞／綜合報
    美國舊金山大規模停電，交通號誌停擺。（美聯社）

    美國舊金山大規模停電，交通號誌停擺。（美聯社）

    美國加州舊金山（San Francisco）週六下午突發大規模停電事故，太平洋煤氣電力公司（PG&E）證實，約13萬戶住家與商家一度無電可用，受影響用戶數量約占全市三分之一，市區多處瞬間陷入黑暗。

    綜合外媒報導，停電從午後開始擴大，最初影響北部的列治文區（Richmond）一帶，以及金門公園（Golden Gate Park）周邊地區，隨後停電範圍持續蔓延，街道號誌熄滅、商店提早打烊，社群媒體上湧入大量民眾回報「城市突然關燈」的畫面。

    舊金山市緊急事務管理局（San Francisco Department of Emergency Management）透過社群平台示警，全市出現嚴重「交通中斷」，呼籲民眾避免非必要外出，並在紅綠燈停擺的路口比照四向停車規則通行，交通單位表示，部分公車與捷運站因供電不穩被迫不停靠，通勤族大受影響。

    至於停電原因，有消防單位指出，當地時間下午3點左右，市區街道附近一座變電站發生火警，研判至少部分停電與此事故有關。

    太平洋煤氣電力公司於下午4點左右表示，電網已暫時穩定，預期不會再擴大停電範圍。突如其來的停電，引發外界對舊金山基礎設施與電力系統的關注。

    美國舊金山大規模停電，影響13萬戶住家、商家。（圖片擷取自@SF_emergency/X）

    美國舊金山大規模停電，影響13萬戶住家、商家。（圖片擷取自@SF_emergency/X）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播