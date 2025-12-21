舊金山大規模斷電 13萬戶陷黑暗、交通全亂套

美國舊金山大規模停電，交通號誌停擺。（美聯社）

美國加州舊金山（San Francisco）週六下午突發大規模停電事故，太平洋煤氣電力公司（PG&E）證實，約13萬戶住家與商家一度無電可用，受影響用戶數量約占全市三分之一，市區多處瞬間陷入黑暗。

綜合外媒報導，停電從午後開始擴大，最初影響北部的列治文區（Richmond）一帶，以及金門公園（Golden Gate Park）周邊地區，隨後停電範圍持續蔓延，街道號誌熄滅、商店提早打烊，社群媒體上湧入大量民眾回報「城市突然關燈」的畫面。

舊金山市緊急事務管理局（San Francisco Department of Emergency Management）透過社群平台示警，全市出現嚴重「交通中斷」，呼籲民眾避免非必要外出，並在紅綠燈停擺的路口比照四向停車規則通行，交通單位表示，部分公車與捷運站因供電不穩被迫不停靠，通勤族大受影響。

至於停電原因，有消防單位指出，當地時間下午3點左右，市區街道附近一座變電站發生火警，研判至少部分停電與此事故有關。

太平洋煤氣電力公司於下午4點左右表示，電網已暫時穩定，預期不會再擴大停電範圍。突如其來的停電，引發外界對舊金山基礎設施與電力系統的關注。

A large power outage is impacting San Francisco - only call 9-1-1 for life safety emergencies, avoid non-essential travel, treat down traffic signals as four way stops, keep refrigerator and freezer doors closed, and turn off major appliances to prevent surges. Never use gas… pic.twitter.com/AZGU42J2C1 — San Francisco Department of Emergency Management （@SF_emergency） December 20, 2025

????????????#BREAKING | NEWS ⚠️

Fire at a San Francisco substation knocks out Power to over 130,000 PG &E customers in San Francisco

California. pic.twitter.com/xaTFDdyJIr — Todd Paron???????????????????????? （@tparon） December 21, 2025

美國舊金山大規模停電，影響13萬戶住家、商家。（圖片擷取自@SF_emergency/X）

