    首頁 > 國際

    辱華？天安門禁穿漢服 安檢員稱「奇裝異服」

    2025/12/21 11:07 即時新聞／綜合報導
    中國女子穿著明制漢服前往北京天安門廣場，孰料卻被安檢員指稱是「奇裝異服」不得入內。（路透）

    中國民眾震怒！有1名女子本月穿著明制漢服（明朝漢服）前往北京天安門廣場，孰料卻被安檢員指稱是「奇裝異服」不得入內，中國網友對此痛罵北京城是明代修建的，為何「明制漢服」就不能穿。

    從中國影音平台嗶哩嗶哩（bilibili）20日晚間瘋傳的影片可以看到，這名女子上傳她和北京「市民熱線12345」的通話，原來她穿明制漢服被認為與景區「不協調」，相關單位還建議她最好穿著日常服飾。

    女子向「市民熱線12345」說，希望天安門廣場可以出個明文規定，明確禁止漢服入內，因為在小紅書、抖音上都還能看到10月、11月還有穿著漢服的遊客在天安門打卡，這個規定最好是全平台公開的，避免大家還要揣摩能不能穿。

    不過，12345並未正面回應，僅不斷詢問女子要將這起通報登記成「解決」還是「未解決」，女子在無奈之下只能選擇「未解決」。

    中國網友在看完影片後莫不義憤填膺，痛斥難道北京還殘留著「滿清遺毒」；還有人砲轟為何能看到一堆穿旗袍、穿滿族服裝的能進，明制漢服就進不去，要求當局做出「一視同仁」的規定，若漢服不能穿那所有民族服飾也都不能穿。

    明制漢服示意圖。（圖節自bilibili）

    熱門推播