艾普斯坦檔案解密變「塗黑秀」 受害者氣炸：都在保護權貴男人

美國司法部19日釋出艾普斯坦案解密檔案，但大量關鍵內容與名單遭「大面積塗黑」，引發受害者與國會議員強烈不滿。圖為被釋出的文件，可見整頁資訊被黑色色塊完全覆蓋。（法新社）

美國司法部20日釋出已故淫魔富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）案最新解密檔案，原意是為了回應公眾對真相的渴望，卻因關鍵內容遭「大面積塗黑」引發更大怒火。與先前聚焦政治攻防不同，此次受害者直接站上火線，痛批整份文件根本是在「保護權貴男人」，甚至有倖存者翻遍檔案卻找不到自己的受害證詞，崩潰質問：「這就是政府能做的極限嗎？」

據《法新社》報導，儘管川普政府宣稱依據新法釋出檔案，但實際內容卻令受害者大失所望。受害者拉塞爾達（Marina Lacerda）憤怒表示，公開檔案的目的本應是透明化，只需遮蔽受害者姓名，「現在到底是為了保護我們倖存者，還是在保護那些菁英男人（elite men）？請停止遮掩那些不需要遮掩的名字！」

另一名倖存者麥可斯（Jess Michaels）則向《CNN》控訴，她花了數小時仔細比對文件，試圖尋找自己當初向FBI報案的通聯記錄與受害陳述，結果一無所獲。她絕望地說：「我什麼都找不到。連國會通過法律都無法為我們討回公道，難道這就是政府能做的最大程度？」

白宮官員酸「滑頭威利」 安德魯王子荒淫照曝光

除了受害者的控訴，文件釋出也淪為政治鬥爭工具。針對檔案中出現前總統柯林頓（Bill Clinton）在熱水池放鬆、以及與艾普斯坦共犯麥斯威爾（Ghislaine Maxwell）游泳的照片，白宮通訊聯絡主任張振熙（Steven Cheung）見獵心喜，隨即在社群平台X發文嘲諷柯林頓是「滑頭威利」（Slick Willy），酸他「悠哉放鬆，殊不知大禍臨頭」。

此外，新曝光的照片還包括英國安德魯王子（Prince Andrew）極具爭議的畫面，照片顯示他橫躺在五個人的腿上，行徑荒淫。文件中還包含多張艾普斯坦與不明人士持槍合影，以及大量被塗黑的裸體或衣著暴露照片。

面對外界質疑川普政府刻意操作釋出時機與內容，以及共和黨自家議員馬希（Thomas Massie）批評違反法律精神，司法部副部長布蘭奇（Todd Blanche）致函國會坦承，19日釋出的檔案確實「不完整」。他承諾司法部將在未來數週內完成其餘檔案的整理與製作。

