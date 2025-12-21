為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    巴西總統籲美切勿武裝干預委國　憂釀人道災難

    2025/12/21 05:45 中央社

    巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）今天在南方共同市場（Mercosur）峰會開幕致詞時表示，美國若對委內瑞拉發動軍事行動，將引發「人道災難」。

    法新社報導，美國和委內瑞拉的關係近來日益緊繃。美國總統川普（Donald Trump）不久前受訪時，並未排除針對委國強人馬杜洛（Nicolas Maduro）政府發動戰爭的可能性。

    美軍近幾個月來加強在加勒比海地區的部署，並對該區及太平洋疑似走私毒品的船隻展開空襲，目前已造成至少104人死亡。儘管美方稱這些任務意在打擊毒品走私，但馬杜洛認為，這其實是美方尋求更迭委國政權的全面性行動一環。

    魯拉今天在南部城市伊瓜蘇（Foz do Iguacu）指出：「福克蘭戰爭（Falklands War）過去40年之後，南美洲大陸再度面臨外國勢力的軍事存在。」福克蘭戰爭指的是1982年英國與阿根廷為爭奪這個南大西洋爭議島嶼爆發的衝突。

    他強調，武裝干預委內瑞拉將釀成嚴重人道災難，也為全球樹立一個危險先例。

    由於委內瑞拉與巴西接壤，魯拉18日已表示自己對「家門口」局勢如此緊繃「深感憂心」，並且準備好擔任調解人，避免爆發武裝衝突。

    這位80歲的左翼領袖說，他曾告訴川普：「問題無法靠開槍解決，坐下來談判才是找出出路的方法。」（編譯：蔡佳敏）1141221

