為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    北約再敲警鐘！盟軍司令示警：對俄打持久戰韌性不足

    2025/12/20 21:42 編譯管淑平／綜合報導
    北約盟軍海上司令部司令、英國海軍中將烏特利（Mike Utley）。（歐新社檔案照）

    北約盟軍海上司令部司令、英國海軍中將烏特利（Mike Utley）。（歐新社檔案照）

    俄羅斯威脅令北大西洋公約組織（NATO）高度警惕之際，北約盟軍將領警告，儘管北約擁有優於俄羅斯的軍力，但是目前欠缺打長期消耗戰的韌性。這番談話進一步凸顯歐洲尚未做好與俄國長期衝突的準備。

    《彭博》19日報導，北約盟軍海上司令部司令、英國皇家海軍中將烏特利（Mike Utley）受訪指出，西方武裝部隊需要為更為複雜的戰場做準備，包括從網路到軍事上的威脅；北約擁有優於俄羅斯的軍力，但是不一定能在持久戰中維持這種戰力。

    他說，「我們是否具備我們希望擁有的韌性？我想過去10個月來的討論已經顯示出，我們還沒有」，不過，各盟國已經非常意識到這一點，正準備加強這方面的投資，強化韌性。

    數名歐洲安全事務高層官員近期紛紛警告，有必要為可能與俄羅斯爆發衝突做準備。北約秘書長呂特（Mark Rutte）上週指出，俄羅斯「可能在5年內準備好對北約動武」；英國軍情六處（MI6）處長梅特維利（Blaise Metreweli）15日也發出類似警告，表示歐洲目前情勢正於「和平與戰爭之間的灰色地帶」。

    俄國軍方持續測試北約邊境，促使北約於今年稍早啟動「波羅的海崗哨」（Baltic Sentry）軍事行動，強化在東翼的軍事部署和保護關鍵海底基礎設施。這類北約和俄國之間如貓捉老鼠的行動，或許令人回想到冷戰時期情況。

    不過，烏特利表示，由於現在世界的緊密交織，現在情況遠比當年複雜，科技、供應鏈和智慧財產權，都是易受攻擊的資產，俄羅斯與中國、北韓、伊朗這類國家的合作，只會使北約因應安全挑戰更困難，「這項挑戰將更複雜、更持久，而且不會消散」，「這真的是非常有別於以往的戰場」。

    北約3月海上軍演。（路透檔案照）

    北約3月海上軍演。（路透檔案照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播