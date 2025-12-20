北約再敲警鐘！盟軍司令示警：對俄打持久戰韌性不足

北約盟軍海上司令部司令、英國海軍中將烏特利（Mike Utley）。（歐新社檔案照）

俄羅斯威脅令北大西洋公約組織（NATO）高度警惕之際，北約盟軍將領警告，儘管北約擁有優於俄羅斯的軍力，但是目前欠缺打長期消耗戰的韌性。這番談話進一步凸顯歐洲尚未做好與俄國長期衝突的準備。

《彭博》19日報導，北約盟軍海上司令部司令、英國皇家海軍中將烏特利（Mike Utley）受訪指出，西方武裝部隊需要為更為複雜的戰場做準備，包括從網路到軍事上的威脅；北約擁有優於俄羅斯的軍力，但是不一定能在持久戰中維持這種戰力。

請繼續往下閱讀...

他說，「我們是否具備我們希望擁有的韌性？我想過去10個月來的討論已經顯示出，我們還沒有」，不過，各盟國已經非常意識到這一點，正準備加強這方面的投資，強化韌性。

數名歐洲安全事務高層官員近期紛紛警告，有必要為可能與俄羅斯爆發衝突做準備。北約秘書長呂特（Mark Rutte）上週指出，俄羅斯「可能在5年內準備好對北約動武」；英國軍情六處（MI6）處長梅特維利（Blaise Metreweli）15日也發出類似警告，表示歐洲目前情勢正於「和平與戰爭之間的灰色地帶」。

俄國軍方持續測試北約邊境，促使北約於今年稍早啟動「波羅的海崗哨」（Baltic Sentry）軍事行動，強化在東翼的軍事部署和保護關鍵海底基礎設施。這類北約和俄國之間如貓捉老鼠的行動，或許令人回想到冷戰時期情況。

不過，烏特利表示，由於現在世界的緊密交織，現在情況遠比當年複雜，科技、供應鏈和智慧財產權，都是易受攻擊的資產，俄羅斯與中國、北韓、伊朗這類國家的合作，只會使北約因應安全挑戰更困難，「這項挑戰將更複雜、更持久，而且不會消散」，「這真的是非常有別於以往的戰場」。

北約3月海上軍演。（路透檔案照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法