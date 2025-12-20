為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    耶誕假期開始就泡湯！英法邊境系統大當機 大塞車「港口一片紅」

    2025/12/20 23:25 即時新聞／綜合報導
    英國多佛港（Port of Dover）公告提醒遊客，法國邊境管制系統大當機。（擷取自X平台@PoD_travelnews）

    英國多佛港（Port of Dover）公告提醒遊客，法國邊境管制系統大當機。（擷取自X平台@PoD_travelnews）

    耶誕假期的到來，歐美各國出遊人潮達到高峰。但今（20）日早上，法國邊境管制系統大當機，英國多佛港（Port of Dover）要到法國車潮塞爆，交通癱瘓，許多家庭受困其中，遊客因此錯過船班。

    英媒《每日郵報》今（20）日報導，多佛港的官員解釋，「在今早交通高峰來臨之前，邊境單位開始出現系統大當機的問題，若乘客因等待時間過長而錯過原定航班，渡輪業者將安排搭乘下一班可行的航次。」

    據報導，有困在車陣民眾在X發文呼籲其他家庭，盡量要避免從多佛港出發，「交通停滯了1個小時，假期最糟糕的開始。剛剛錯過我們的船，現在還被困住，小孩也在車上。如果可以避免，千萬不要由多佛港出行。」事後，儘管問題已經解決，但交通延誤的情況仍將持續一整天。

    除了港口，英國各大機場也迎來史上最繁忙的耶誕假期交通潮，甚至連市區的交通也都壅塞不堪，行程時間平均會比順暢的時候，多花費逾50％時間。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播