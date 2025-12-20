耶誕假期開始就泡湯！英法邊境系統大當機 大塞車「港口一片紅」

英國多佛港（Port of Dover）公告提醒遊客，法國邊境管制系統大當機。（擷取自X平台@PoD_travelnews）

耶誕假期的到來，歐美各國出遊人潮達到高峰。但今（20）日早上，法國邊境管制系統大當機，英國多佛港（Port of Dover）要到法國車潮塞爆，交通癱瘓，許多家庭受困其中，遊客因此錯過船班。

英媒《每日郵報》今（20）日報導，多佛港的官員解釋，「在今早交通高峰來臨之前，邊境單位開始出現系統大當機的問題，若乘客因等待時間過長而錯過原定航班，渡輪業者將安排搭乘下一班可行的航次。」

請繼續往下閱讀...

據報導，有困在車陣民眾在X發文呼籲其他家庭，盡量要避免從多佛港出發，「交通停滯了1個小時，假期最糟糕的開始。剛剛錯過我們的船，現在還被困住，小孩也在車上。如果可以避免，千萬不要由多佛港出行。」事後，儘管問題已經解決，但交通延誤的情況仍將持續一整天。

除了港口，英國各大機場也迎來史上最繁忙的耶誕假期交通潮，甚至連市區的交通也都壅塞不堪，行程時間平均會比順暢的時候，多花費逾50％時間。

IT issues cause Christmas getaway delays at Dover https://t.co/F4WMclUlhO — BBC News （UK） （@BBCNews） December 20, 2025

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法