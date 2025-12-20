罕見宇宙大碰撞殘骸曝光! 揭開「騙子行星」真面目

NASA模擬圖呈現環繞南魚座α的巨大太空岩石相撞後景象。（美聯社）

美國國家航空暨太空總署（NASA）的哈伯太空望遠鏡，近期罕見捕捉到一顆年輕恆星周圍，發生兩次大碰撞後留下的塵埃殘骸，解開一個多年來令天文學家不解的一個謎團。

《美聯社》、太空新聞網站Space.com報導，多年前，天文學家發現距離地球約25光年的年輕恆星「南魚座α」（Fomalhaut，或稱「北落師門」）周圍行星盤，有一個緻密而明亮的光點，推測可能是一顆行星，並持續追蹤觀測。然而，哈伯在2023年拍下的新影像卻顯示，那個原本的亮點已經消失，但是附近出現另一個新亮點，這表示原本的亮點根本不是行星。

研究團隊後來確認，這些亮點其實源自2004年與2023年的兩場不同撞擊事件，是行星形成初期天體「微行星」相撞後噴發的濃密塵埃雲，反射主星光線，「偽裝成行星」；之後塵雲逐漸擴散，最終從望遠鏡觀測視野中消失。

南魚座α僅約4.4億歲，像這樣的年輕恆星周圍，經常發生太空岩石、小行星、微行星碰撞，有的碰撞後彈開，有的會黏在一起形成更大的行星。研究推估，發生撞擊的太空岩石直徑達數十公里。率領這項研究的加州大學柏克萊分校天文學家卡拉斯（Paul Kalas）形容，「這就像回望太陽系還不到10億歲、仍處於劇烈活動的年代」。他也強調，他們並非直接目擊撞擊瞬間，而是看到撞擊後的塵埃雲。

不過，能捕捉這種規模的碰撞仍非常罕見，尤其20年內在同一區域觀測到兩次，理論認為這種規模碰撞大約10萬年才會發生一次。這份18日在《科學》（Science）期刊發表的研究指出，能夠捕捉到可能只是運氣好，或者，也可能意味，這類大撞擊發生頻率比科學家過去認為的高，這需更多觀測資料才能確認。

