    義大利古蹟收費+1！靠近羅馬「許願池噴泉」 請付2歐元

    2025/12/20 21:02 中央社
    義大利首都羅馬知名景點特雷維噴泉（Trevi Fountain）要收2歐元入場費。（路透檔案照）

    義大利首都羅馬的官員今天表示，為因應觀光公害，明年2月起市民以外遊客若想近距離參觀當地知名景點特雷維噴泉（Trevi Fountain），須支付2歐元（約新台幣74元）入場費。

    法新社報導，建於18世紀的巴洛克名作特雷維噴泉，是無數遊客造訪永恆之城羅馬的首要景點。遊客也通常會在許願後將1枚硬幣拋入噴泉內。

    這項傳統如此強大，當局每週可收集到總額達數千歐元的硬幣，來捐給天主教慈善機構明愛會（Caritas）。

    羅馬市長嘉提葉里（Roberto Gualtieri）在記者會上指出，截至本月8日，今年共有約900萬名遊客造訪特雷維噴泉前方區域，平均每天3萬人，如此龐大人潮造成「動彈不得」，形成眾所周知的觀光公害問題。

    這不是義大利當局首次對觀光景點實施收費。羅馬的萬神殿（Pantheon）已自2023年起向遊客收費，威尼斯也從去年開始在旺季向觀光客收取入城費。

    特雷維噴泉位於公共廣場，未來從遠處觀看仍然免費，但想要靠近則須購票。嘉提葉里表示，市府估計這項門票1年可帶來650萬歐元（約新台幣2億4000萬元）收入。

    嘉提葉里還宣布，明年2月1日起羅馬市府也將對另外5處景點收取門票，票價為5歐元（約新台幣185元）。

