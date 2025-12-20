為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    魯比歐年終談話 淡化中國「步步進逼」威脅

    2025/12/20 18:41 編譯孫宇青／綜合報導
    魯比歐認為，美國可以在保持與日本穩固同盟關係之際，與中國展開建設性合作。（美聯社）

    美國國務卿魯比歐十九日舉行長達兩小時的年終記者會，對美國各項外交政策提出總結，包括捨棄以往指控中國為「步步進逼威脅」的言論，轉而強調兩國應負責任、成熟地管理雙邊關係，並尋找彼此合作的機會，同時也能與盟邦維持穩固關係。

    香港《南華早報》指出，身兼國家安全顧問的魯比歐在川普總統「美國優先」政策背景下，對中國的論調與他擔任參議員期間，以及前任政府之間都出現明顯轉變。他不像前國務卿布林肯稱呼中國為「步步進逼的威脅」，而是強調必須負責任、成熟地管理美中關係，「中國過去、現在、將來都將是富裕且強大的國家，也是地緣政治中的重要力量。我們的任務是尋找與中國共產黨和中國政府合作的機會」。

    他說明，美中雙方足夠成熟，足以認清雙邊緊張關係必不可免。如果面臨全球性挑戰，美中兩國應可攜手應對。

    魯比歐曾在參院參與起草有關新疆、香港的「敵中」法案，導致北京兩度對他實施制裁，這也使他成為首位在個人受中國制裁的情況下，就任國務卿的美國公民。直至今年1月提名聽證會上，魯比歐仍稱中共為「強大且危險、近乎勢均力敵的對手」。

    然而，魯比歐19日駁斥美國必須在區域盟友，及與北京建立務實關係之間做出選擇的觀點，並坦率表示他現在的工作是「代表總統」進行外交，美中關係取得良好進展，「就合作事項而言，我認為我對中國一直很友好」。

    《南早》指出，魯比歐的轉變與川普近期的「G2」外交策略直接呼應。自川普十月在南韓釜山與習近平舉行峰會以來，川普多次稱習為「受人尊敬的領袖」和「朋友」。

    當被問及最近日本與中國就日相高市早苗「台灣有事」論之間產生爭端時，魯比歐強調，美國將找到與中國合作的方式，同時不損及美方對日本等印太同盟的安全承諾。這是日中關係惡化以來，魯比歐首次公開表達美方立場。此一立場也與布林肯卸任之際的警告截然不同，當時布林肯將中國視為對國際秩序的「系統性挑戰」。

    魯比歐也認為，日中不和是「夙怨」，美方視之為「該地區必須被平衡的力學」，「我們能繼續與日本保持穩固同盟關係，同時與中國展開建設性合作」。

