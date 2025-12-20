在普廷記者會搶鋒頭 俄國記者公開求婚成功

俄羅斯記者巴札諾夫（Kirill Bazhanov）19日在普廷記者會上公開向女友求婚。（美聯社）

俄羅斯總統普廷19日舉行年終記者會，回答從民生到烏俄戰爭等各種問題，在眾多提問記者中，有一人特別受到矚目：一名帶著紅領結的年輕記者，展示一塊牌子說，「我要結婚」。

《美聯社》報導，俄羅斯葉卡捷琳堡媒體「第4頻道」（Channel 4）的記者巴札諾夫（Kirill Bazhanov），提出這個問題，不是針對普廷，而是他的女友，他在記者會上向女友歐加（Olga）求婚。普廷稱讚巴札諾夫的紅領結打扮，說「你已經準備好去登記結婚了！」巴札諾夫向普廷說，「我們很歡迎您出席婚禮」。

這場年終記者會充滿各式內政、國際嚴肅議題，包括退休金延後發放、建設工程疏失等問題，以及持續至今將近4年的烏俄戰爭。不過，也有較輕鬆的一面，今年除了記者求婚，還有人問普廷的車牌號碼是多少、是否認為真有一見鍾情的愛情等。

這類提問被視為這場經過高度安排的年度媒體活動的一部分，讓普廷有機會藉由對五花八門的問題侃侃而談，塑造自己如父親照顧一般俄羅斯人切身問題的領導人形象。這些問題都是事先提交。

在這場歷時4個半小時的記者會進行到後段，記者會主持人宣布，歐加答應了巴札諾夫的求婚，普廷立刻又打趣說，要開始收禮金了。

俄羅斯總統普廷19日舉行年終記者會。（路透）

