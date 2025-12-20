做公關洗形象？普廷罕見公開承認：我戀愛中

普廷19日舉行年終記者會。（歐新社）

俄羅斯總統普廷19日在年終記者會上語出驚人承認，自己戀愛中。不過，這個橋段有可能是當局安排好，藉此軟化普廷的獨裁者形象。

《美聯社》報導，這場長達4個半小時的記者會，記者除了提問內政、外交嚴肅議題，也有各種五花八門的問題，接近尾聲時，一名記者問普廷，過去曾說相信一見鍾情，那麼是否正在戀愛？一向高度保密私生活的普廷簡短回答「是」，但是並未透露戀愛對象。

英國《鏡報》報導，普廷所指的可能是據稱與他已密戀18年、現年42歲的前俄國奧運體操選手卡巴耶娃（Alina Kabaeva）。據稱兩人育有兩名子女：10歲的伊凡（Ivan Spirodonov）和6歲的弗拉迪米爾（Vladimir Spirodonov），均使用假名，普廷也從未公開談過這兩名孩子。

報導指出，這個問題可能也是事先安排好的橋段。一種推測是，此舉用意是讓現年73歲的普廷，公開承認他隱藏多年的這個家庭關係；另一種說法是，只是想藉此表達他也是有愛的一面，軟化他冷酷獨裁者形象。

不過，先前有報導指稱，普廷背著卡巴耶娃，與俄羅斯選美小姐赫謝娃（Alisa Kharcheva）有染，兩人認識時她17歲，常趁卡巴耶娃不在時，偷偷進普廷官邸。另外，普廷據稱也和銀行家克里沃諾吉赫（Svetlana Krivonogikh）長期有婚外情關係，生下一名女兒，現年22歲。

