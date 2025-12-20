為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    美軍報復空襲敘利亞 至少擊斃IS五成員

    2025/12/20 18:59 中央社
    美軍空襲敘利亞，準備將炸彈系統裝填至戰機上。（美國空軍／法新社）

    敘利亞人權觀察組織今天指出，至少5名伊斯蘭國成員死於美國夜間發動的空襲行動，其中包括1位無人機小組領導人。美軍此舉是為了報復上週末造成3名美國人身亡的襲擊。

    華府表示，這起12月13日發生在敘利亞中部巴邁拉（Palmyra）的襲擊，是由伊斯蘭國（Islamic State, IS）一名孤狼槍手所為，造成2名美軍士兵與1名平民死亡。

    巴邁拉擁有列入聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產名錄的古代遺址，過去曾被聖戰分子控制。

    作為回應，美國中央司令部（CENTCOM）透過聲明指出，美軍「在敘利亞中部多個地點，使用戰鬥機、攻擊直升機與火炮，打擊了超過70個目標」。

    總部設於英國的敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）負責人阿布杜拉曼（Rami Abdel Rahman）告訴法新社，在敘利亞東部代爾祖爾省（Deir Ezzor）「至少有5名伊斯蘭國成員被擊斃」，其中包含該地區負責無人機的小組領導人。

    一名敘利亞安全事務消息人士向法新社透露，美國空襲鎖定廣闊的敘利亞沙漠（Badia）中的伊斯蘭國小組，範圍涵蓋荷姆斯省（Homs）、代爾祖爾省及拉卡省（Raqa），本次行動未涉及地面作戰。

    此人還說，大部分攻擊目標位於巴邁拉以北、延伸至代爾祖爾省一帶的山區。

