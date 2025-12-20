為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    中國同人展突禁日本動漫IP 引爆退攤潮

    2025/12/20 20:29 中央社
    中國COMICUP第32屆同人展突調整為「新國風專場」，形同全面禁止日本動漫IP參展，引發退攤潮。圖為五星旗。（資料照）

    中國COMICUP第32屆同人展突調整為「新國風專場」，形同全面禁止日本動漫IP參展，引發退攤潮。圖為五星旗。（資料照）

    中國COMICUP第32屆同人展組委會昨天突然公告，27日在杭州登場的展會調整為「新國風專場」，不符合主題的展品將統一撤展。此舉形同全面禁止日本動漫IP參展，引發同人圈大規模退攤潮。

    遊俠網指出，COMICUP是中國規模最大的同人展，第32屆展會（CP32）27至28日將在杭州大會展中心登場，卻在開展前一週突變為「新國風專場」，也就是限定國產IP（智慧財產權），許多參展社團、同人措手不及。

    中日關係緊張下，中國官方持續封殺涉日文化娛樂活動。COMICUP組委會昨天給出臨時調整的理由是「基於對當前社會環境、文化責任等因素的綜合考慮」。

    綜合微博、微信等社群消息，多個截圖顯示，CP32組委會人員傳訊息給參展人，表明本屆展會將限制所有日本IP行為，建議根據自身需要，再決定是否前來。

    同人圈也互傳訊息，提醒會展不允許非國產IP的Coser（角色扮演者），「會場內有領導巡場審查」。

    CP32此次突然調整導致大量同人作者因作品不符合新規而被迫退攤，部分創作者只好將製品銷售轉為線上通道或延後發售計畫。

    此外，多個以日本IP為主題的特色街道，例如「法音中心街道」因不符合新主題而被取消；原定於展會內舉辦的一些實體活動如「亮光Cafe」也轉為獨立舉辦，與CP32場地分離。

    對此，許多同人網友敢怒不敢言，社群出現對倉促上陣的「新國風專場」IP預告的冷嘲熱諷。

    CP32臨時砍掉日本IP，許多圈內人士預估觀眾將會大減，杭州恐損失超過20萬遊客消費量，中小社團收入銳減。若中日關係不緩和，將對中國同人、動漫展演活動造成長期深遠衝擊。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播