斬俄國石油命脈 烏克蘭首度證實無人機突襲俄裏海鑽油平台

烏克蘭20日表示，其無人機近日在裏海對俄羅斯能源設施發動攻擊，擊中俄國石油公司盧克石油（Lukoil）所屬的一座海上鑽油平台。（路透）

烏克蘭軍方20日說，無人機近日攻擊俄羅斯在裏海的能源設施，擊中俄國石油公司盧克石油（Lukoil）所屬的海上鑽油平台，鎖定附近一艘軍事巡邏船。這是烏克蘭首度正式承認在裏海攻擊俄國鑽油設施，持續擴大打擊俄方能源基礎設施。

據《路透》報導，烏克蘭武裝部隊總參謀部指出，19日這起攻擊，目標是位於裏海的菲拉諾夫斯基（Filanovsky）油田鑽油平台，以無人機擊中，損害程度仍在評估中。

請繼續往下閱讀...

烏軍指出，這並非鑽油平台本月首次遭到攻擊，12月至少還曾兩度受到無人機襲擊。不過，這次行動是烏克蘭軍方首度對外證實攻擊裏海俄羅斯鑽油設施。

除了鑽油平台，烏克蘭軍方也說，行動中同時鎖定一艘在平台附近活動的俄軍巡邏船，相關損害情況仍待確認。

烏克蘭方面說，俄羅斯石油與能源基礎設施屬於合法軍事目標，原因在於能源出口收入是莫斯科支撐攻烏的重要財源。2024年至今，烏軍已多次攻擊俄羅斯境內煉油廠與相關設施。

近來，烏克蘭擴大攻勢範圍，除了空中無人機，還宣稱在黑海與地中海出動海上無人艇，襲擊俄羅斯所謂的「影子船隊」油輪，顯示其對俄能源運輸與生產鏈的打擊策略正持續升級。

