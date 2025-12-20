北美航太司令部追耶誕老人70年 最溫柔「軍事任務」竟因1通誤撥電話

NORAD Tracks Santa首度開放官網直接撥打電話，更支援含中文內9種語言。（圖片擷取自NORAD Tracks Santa官網）

每到耶誕夜，全球不少孩子守著地圖等耶誕老公公報到，在美國，還真有一群「軍方人員」全年備戰，只為這一晚追蹤紅衣老人行蹤，北美航太防衛司令部（NORAD）從冷戰時期一路追蹤到太空時代，長達70年來，用雷達、衛星與噴射機，完成世界上最溫馨的「軍事任務」。

根據《美聯社》 報導，北美航太司令部（NORAD）是美國與加拿大聯合成立的軍事機構，主要任務是監控北美空域安全、防範飛彈與空中威脅。不過，每年耶誕夜，這個嚴肅的單位卻會畫風突變，化身「耶誕老人情報中心」，為全球孩子即時更新老人的飛行路線。

依照傳統，從耶誕夜凌晨開始，超過千名志工輪班接聽熱線電話，回答孩子們最關心的問題：「耶誕老人到哪了？會不會找不到我家？」今年更首度開放透過官方網站直接撥打電話，讓北美以外地區也能即時參與，官網還支援包含中文、英文、日文、韓文在內的9種語言。

這項看似荒謬卻溫暖的傳統，起源其實相當戲劇化。位於美國科羅拉多斯普林斯的西爾斯百貨在報紙上刊登了一則廣告，鼓勵孩子們通過一個特別的電話號碼給耶誕老人打電話，但是廣告上給出的熱線電話號碼出現了印刷錯誤，原本應該打給「耶誕老人」的電話全部轉接到NORAD前身「大陸防空司令部（CONAD）」，當時，值班的上校接到一通孩子打來的電話，要求和耶誕老人說話，結果他順勢「演下去」，對孩子說：「Ho ho ho，我是耶誕老人。」

正是因為這場即興演出，成為傳承70年的年終任務，從防空軍事機構到為孩子們追蹤耶誕老人行蹤，流露出最硬派軍事單位最柔軟的一面。

