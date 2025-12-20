極度貧困與低生育率罕見組合 北韓也面臨人口危機

北韓與其他同等貧困國家不同，生育率低迷，可能引爆人口危機。圖為北韓領袖金正恩與孩童同樂。（美聯社）

生育率每況愈下是許多先進國家當務之急，但北韓也悄悄躋身低生育率國家之列，卻沒有伴隨這類轉型而來的經濟繁榮。專家警告，極度貧困與家庭規模縮小的罕見組合，可能使北韓政權在一代人的期間內面臨嚴重的人口危機。

《韓國時報》（The Korea Times）17日報導，像北韓這樣貧窮的國家，家庭規模通常較大，總和生育率通常為每名婦女生育3個（含）以上子女。然而，聯合國和南韓的數據顯示，北韓婦女平均生育子女數僅1.6至1.8個，遠低於維持人口穩定所需的更替水平，更接近較富裕的東亞國家，而非低收入國家。

幾乎所有人均國內生產毛額相近的國家都面臨避孕措施和診所資源匱乏的問題，但北韓的情況卻更像是富裕國家，這些國家的婦女推遲結婚，並將大量精力投入到工作和教育中。這種差異導致一些觀察家對數據提出質疑。

《韓國時報》訪問的專家表示，鑑於北韓似乎確實在努力提高生育率，他們認為這個數字令人信服。例如，上個月的母親節活動就由平壤當局主導，宣傳生育子女是母親的「責任」。當局也加強對實施墮胎手術的醫生和走私避孕藥具的處罰力度，執法力度在2010年代和2020年代都進一步加強。

叛逃到南韓的前北韓醫生崔正勳（Choi Jung‑hoon，音譯）表示：「北韓正在發生類似南韓的變化。」他指出，人們結婚的年齡比過去晚，而且愈來愈多人選擇不結婚。他還補充說，同居而不結婚的情況愈來愈普遍，尤其是在那些希望擁有更靈活的生活、減少國家干預的年輕人中。隨著這些趨勢的蔓延，過去那種「人人都會結婚生子」的觀念正在動搖。

崔正勳也表示，墮胎同樣很普遍。他回憶起自己當醫生時，墮胎雖然違法，卻很普遍，而且佔了許多醫生收入的很大一部分，「墮胎是違法的，但數量很多」。

儘管北韓貧困，但其醫生和醫院的數量卻比許多經濟水準相近的國家要多，這得益於社會主義醫療體系。專家表示，該國相對密集的醫療網絡，加上對避孕的強烈需求，有助於解釋為何即使在貧困國家，生育率也能急劇下降。

專家補充道，子宮內避孕器被認為是北韓境內使用最廣泛的避孕方法。一位在國家資助的智庫中專門研究北韓問題的分析師表示，近年來，中國製造的保險套和避孕藥也有愈來愈多流入北韓。

除了這些產品外，外部資訊也發揮關鍵作用。南韓「統一教育研究所」教授姜彩妍（Kang Chae‑yeon，音譯）表示：「由於受到來自國外訊息的影響，晚婚或不結婚的文化在年輕一代中廣泛傳播。」她補充說，這種影響強化女性可以掌控自己人生的觀念，而不僅僅是履行生育子女的「義務」。

平壤當局對出生率下降感到擔憂，已將此問題定性為國家危機，並加強提高人口的力度。專家認為，北韓政權將繼續推行提高生育率的政策，但懷疑能否扭轉更深層的趨勢，「歷史表明，一旦一個社會陷入低生育率，就很難逆轉」。

