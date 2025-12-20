香港宏福苑大火案增為161死 6失聯個案全釐清

香港宏福苑案增為161死，6失聯個案已確認身分。（法新社）

香港大埔宏福苑重大火警持續進行善後與鑑證工作。警方最新公布，經DNA鑑定後，於一具遺體驗出一對夫婦的DNA，將死亡人數從160人增至161人，同時，之前未能確認的6名失聯者身份已全數釐清，其中5人死於火災、1人於火災前兩年已離世。

根據《香港01》 報導，香港警方今日在大埔宏福苑火災案件記者會上宣布最新鑑定結果，原本已發現的160具遺骸中，有一具經進一步科學鑑證後，確認驗出一對夫婦的DNA，因此將火災死亡人數調整為161人，警方也表示DNA鑑定工作仍在持續進行，不排除未來有更多更新。

請繼續往下閱讀...

之前被列為「失聯」的6名名單，經全面調查後已全部確認身份。其中5人是在火災中遇難，其餘1人則是在火災發生前兩年已經離世，至此所有失聯個案已結案，警方也結束相關查詢程序。

此外，警方也特別關切參與災難遇害者辨認組（DVIU）人員的心理狀況。警務處長周一鳴指出，雖然少有處理大型災後應變，但警方每日皆安排臨床心理學家與現場人員對話交流，以確保同仁心理健康，這項服務也會持續為需要的同僚提供。

本起火災是香港近年罕見的重大災難事件，引發社會各界關注。警方強調，餘下鑑證工作仍不能鬆懈，家屬亦可透過查詢中心獲取最新資訊，火場遺體DNA鑑定進度與後續調查結果，將視情況陸續公布。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法