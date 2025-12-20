馬不停蹄！美剛晤烏、歐官員 20日繼續與俄會談

魯比歐19日稍早告訴記者，結束烏俄戰爭的談判取得進展，但仍有很長的路要走。（法新社）

在烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏克蘭願意放棄加入北大西洋公約組織（NATO）後，烏俄終戰似乎露出一絲曙光。《路透》20日報導，美國談判代表19日與烏克蘭與歐洲官員會談後，20日將在佛州與俄方展開新一輪談判。

據報導，烏克蘭首席談判代表烏梅羅夫表示，美國和歐洲代表團19日舉行最新會談，「我們與美國夥伴就（烏俄終戰）後續步驟以及在不久的將來繼續展開合作達成共識」。他還補充說，他已將會談結果告知烏克蘭總統澤倫斯基。

美國國務卿魯比歐19日稍早告訴記者，結束戰爭的談判取得進展，但仍有很長的路要走，「最終，達成協議取決於他們（烏俄）自己。我們不能強迫烏克蘭達成協議，也不能強迫俄羅斯達成協議。他們必須願意達成協議」。

魯比歐強調：「我們（美國）正在努力扮演的角色是，找出雙方都能接受的重疊部分，為此我們投入大量的時間和精力，並將繼續努力。這或許無法實現，但我希望能夠實現。我希望能在年底前完成。」

據報導，美國和烏歐的談判，在基輔安全保障方面取得進展，但尚不清楚莫斯科方面是否接受。

緊接著，俄國總統普廷的特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）20日將率領俄國代表團，與房地產大亨出身的川普特使魏科夫及川普女婿庫希納會面，魯比歐也可能參加會談。一位俄國消息人士告訴《路透》，德米崔耶夫與烏克蘭談判代表舉行會晤的可能性已被排除。

熟悉情報的消息人士透露，美國情報單位持續警告，普廷意圖吞併整個烏克蘭，這與一些美國官員聲稱莫斯科已準備好和平的說法相矛盾。普廷近日在莫斯科舉行的年度記者會上沒有做出任何妥協，堅稱俄國結束戰爭的條件自2024年6月以來沒有改變。當時，他要求烏克蘭放棄加入北約的野心，並從俄羅斯聲稱擁有主權的4個烏克蘭地區完全撤軍。

基輔方面則表示，不會割讓莫斯科軍隊在近4年的戰爭中未能佔領的土地。

