泰國鬆綁午後禁酒令 店家售酒給醉客須扛責

泰國售酒新法規定，禁止商家向醉酒客人販售酒類。（示意照）。（資料照）

泰國近期取消實施近半世紀的「午後禁酒令」，延長合法販售時段的同時，也首度明文規定，商家不得向醉酒者販售酒類。若明知顧客已有醉態仍繼續售酒，並導致事故發生，業者恐須與肇事者共同負擔民事賠償責任，責任風險大幅提高。

綜合外媒報導，依新法規定，酒精飲品合法販售時段調整為每日上午11時至午夜12時，被視為泰國政府兼顧觀光與餐飲產業發展的重要鬆綁措施。然而，修法同時也新增關鍵條文，明確禁止商家向醉酒客人販售酒類，一旦因此造成他人財物損失、受傷或死亡，受害者可依法直接向店家提起損害賠償訴訟。

該條款與「禁止向未滿20歲者販售酒類」並行，代表酒類銷售行為不再僅以時間與年齡為判斷標準，「是否醉酒」也正式成為業者必須自行把關的法律責任。

為協助業者因應新制，泰國精釀啤酒貿易協會於12月18日召開說明會指出，儘管販售時段放寬，但風險實際上轉嫁至第一線銷售端，協會建議，業者應加強員工訓練，學習辨識顧客是否已出現明顯醉態，並在必要時果斷拒售。

還有，在店內設置監視器保存影像、張貼清楚告示說明查驗身分與拒售規定，以及主動提供叫車、代駕等資訊，降低酒後駕車風險，只要業者已盡合理注意義務，相關紀錄未來可作為民事訴訟的防禦依據。

泰國政府表示，希望在鬆綁管制、帶動經濟的同時，建立負責任的飲酒文化，新法上路後，酒類銷售不僅是生意，更是一項必須審慎承擔的社會責任。

