阿共陰謀？ 北捷犯案兇嫌墜樓 中媒比本人還先知道

有網友懷疑中國媒體的製圖速度比兇嫌墜樓時間還早。（圖取自微博，本報合成）

27歲通緝犯張文昨（19日）下午先在北市多次縱火，傍晚又前往台北車站M7、M8出口附近，投擲煙霧彈及持刀隨機砍人，後續步行往捷運中山站出口再次丟煙霧彈和砍人，犯案後衝進附近的誠品南西店，最終在警方包圍下，在6點50分從5樓墜樓身亡。不過有網友發現，中國「看看新聞」的微博貼文卻比張文還早26分鐘知道他要墜樓，疑似搶先在6點24分發圖文曝光張文照片，並強調「流竄到中山站連砍多人後墜樓」，令人不經懷疑案情不單純。

因此有網友戲稱這起事件就像是遊戲「狼人殺」，現在狼人想當預言家，甚至還想競選警長，狼人都攤牌了，村民還在亂投票，甚至事件發生沒多久，就有一堆假帳號開始擾亂社群平台，及複製文叢生。

有中國網友提到，中國社群平台「小紅書」現在最熱門的話題是「轉發台灣隨機砍人的影片」，新聞台都在報導，矛頭指向台灣執政黨腐敗，導致民怨、人民不滿，因而產生的社會現象。而中國網友也普遍認同「台灣不安全」，才會導致殺人案層出不窮，還是中國安全，歸功於偉大的共產黨，盼台灣早日回歸，過上中國人該有的幸福樣子。

目前張文被網友找到疑似母親為中國人，從小在中國長大，而該中國網友同時說，若有中國網友稍微帶到張文的身世背景，不僅馬上被刪評論，甚至被舉報說是造謠、打成境外勢力，呼籲台灣網友千萬別妄想跟中國韭菜理論、也別解釋，因為他們沒有腦。

中國媒體疑似搶先曝光張文的資訊。（圖取自微博）

只要有中國網友提到張文疑似有中國背景，就會被立刻刪文。（圖取自社群平台「Threads」，本報合成）

