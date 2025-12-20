起拍價3.9憶！南京博物院受贈名畫流入拍賣市場 中國網友：還不如給大英

中國南京博物院受贈明朝畫家仇英的《江南春》圖卷，竟流入拍賣市場。圖為該幅《江南春》局部。（圖擷自微博）

中國南京博物院1959年接受收藏家龐萊臣親屬的137件無償捐贈，孰料其中明朝畫家仇英的《江南春》圖卷，近來被發現流入拍賣市場且起拍價高達8800萬人民幣（約新台幣3.9億元），引發中國網友震驚，有人痛批還不如把文物交給大英博物館保管。

據《新華社》報導，南京博物院見事情鬧大連忙回應，指稱1961年11月由張珩等全國書畫鑑定專家，確認這幅《江南春》圖卷是贗品；1964年6月再度由王敦化等專家鑑定，得出了同樣的結論。

請繼續往下閱讀...

南京博物院指出，到了1997年5月8日，被認定為贗品的《江南春》按照規定交撥給江蘇省文物總店，於2001年4月16日被署名為「顧客」的買家以6800人民幣（約新台幣3萬元）買走。

據了解，龐萊臣親屬當年捐贈給南京博物院的文物裡，包含《江南春》在內共有5件被鑑定為贗品。不過，龐萊臣曾孫女龐叔令強調，曾祖父一家所捐獻的藝術品散布在北京故宮、南京博、上海博、蘇州博，並有不少是鎮館之寶，這些都是珍品不存在偽作。

龐叔令批評，南京博物院擅自認定5件藏品為贗品的行為，嚴重損害她家族的聲譽。中國網友看到消息後議論紛紛，不少人認為這根本是盜賣國寶，還有人懷疑是當初的鑑定結果出錯，否則贗品怎麼能被拍賣行估價到8800萬人民幣。

中國現代收藏家、觀復博物館創辦人馬未都，拍攝影片分析此事，他直指南京博物院所出示的畫作收據有詭，因為購買人一欄只寫著「顧客」，但以他自己和文物店交易的經驗來看必須要寫真實姓名，「除非這個人姓顧名客」。

馬未都強調，就算這幅圖卷是假的，在2001年所能賣到的價格肯定超過6800人民幣，而且若是贗品也不一定要被「退出收藏」，因為這類仿作具有很大的研究價值，可以繼續保留下去。

雖然《江南春》的真偽尚未得到證實，但絕大多數的中國網友都指責南京博物院的做法太過離譜，私自處理畫作而不通知捐贈者家屬，一點尊重也沒有。

還有中國人感嘆「文物在大英國博物館不失為一種幸事」，其背後脈絡在於英軍在清朝時擄掠了不少中國文物，經常受到中方批評，但在經歷了文化大革命和如今的圖卷流出事件後，讓中國人開始反思也許自家難以保存文物。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法