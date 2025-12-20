為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    加薩停火談判再啟　哈瑪斯控以違規、美施壓解除武裝

    2025/12/20 04:36 中央社

    哈瑪斯高層官員今天表示，為推動加薩停火協議邁入下一階段而在邁阿密（Miami）舉行的會談，須以終止以色列違反停火協議的行為為目標，美國國務卿盧比歐則呼籲哈瑪斯解除武裝。

    美國總統川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）預計將在佛羅里達州與卡達、埃及及土耳其的官員會面。

    哈瑪斯（Hamas）政治局成員奈姆（Bassem Naim）告訴法新社：「我們的人民期盼，這些會談能促成一項協議終止以色列的非法行為，停止一切違規行徑，並迫使佔領方遵守夏姆錫克（Sharm El-Sheikh）協議。」

    根據協議第二階段內容，以色列須自加薩撤軍，由臨時當局取代哈瑪斯治理這個巴勒斯坦領土，並部署一支國際維穩部隊。

    以色列與哈瑪斯今年10月在美國及其區域盟友斡旋下支持這項協議，但進展緩慢，停火局面仍相當脆弱，以哈互控違反協議，調停方也擔心雙方都在拖延。

    盧比歐（Marco Rubio）在華府向媒體簡報時表示，若哈瑪斯不解除武裝，加薩不可能實現和平。

    他說：「如果哈瑪斯未來仍有能力威脅或攻擊以色列，就不可能有和平…這正是解除武裝如此關鍵的原因。」

    盧比歐指出，他有信心各國將派兵參與計畫中的國際維穩部隊。

    加薩衛生部表示，自10月10日停火生效以來，以色列砲火在加薩至少造成395名巴勒斯坦人喪生。

    以色列也多次指控哈瑪斯違反停火協議，並稱自停火開始以來，已有3名以軍士兵在加薩喪命。（編譯：徐睿承）1141220

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播