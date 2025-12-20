烏美即將展開新一輪和平會談　歐洲同步加入磋商

率領烏克蘭和平談判代表團的烏梅洛夫（Rustem Umerov）指出，烏克蘭代表團今天將與美國團隊展開新一輪會談，討論終結俄烏戰爭的提案，烏克蘭的歐洲盟友也將參與。

路透報導，目前人在美國的烏梅洛夫在通訊軟體Telegram上指出，烏克蘭的歐洲盟友將共同參與會談。

他表示：「我們抱持建設性的態度。我們已經與歐洲同僚進行初步磋商，並準備與美方展開進一步討論…烏克蘭的安全必須獲得可靠且長期的保障。」

白宮特使魏科夫（Steve Witkoff）與川普的女婿庫許納（Jared Kushner）本週稍早已在柏林（Berlin）與烏克蘭及歐洲官員進行會談。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）說，烏克蘭與美國已對多份文件達成共識，包括一項20點的和平架構，以及對烏克蘭安全保障和重建計畫。不過他強調，尚未就任何最終提案達成協議，領土問題仍未解決。

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）則未對結束戰爭的條件做出任何妥協，表示下一步的責任在烏克蘭與歐洲。

白宮官員表示，魏科夫與庫許納也計劃本週末在邁阿密（Miami）與俄方代表團會面。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天指出，終結俄烏戰爭的談判並非要強加任何協議給任何一方。他說，談判已取得進展，但還有一段路要走。

他告訴媒體，最後階段的問題總是最困難的。（編譯：徐睿承）1141220

