中國經濟不振加劇民怨 英國《衛報》：農村抗爭事件暴增70％

隨著前往大城市尋求發展夢碎的人返鄉，中國農村地區因土地徵收、地方財政問題引發的抗議事件明顯增加，根據追蹤中國社會抗爭事件的研究機構統計，到11月底為止，今年農村抗爭事件已較去年全年增加70%，凸顯中國經濟成長放緩下，基層社會緊張正在升高。

英國《衛報》19日獨家報導，以11月海南省臨高縣不滿政府拆除一座小型道教廟宇，引發民眾抗議為例，儘管抗議規模不大，但是這種民情激憤場景卻一再在中國各農村地區上演。華府「自由之家」旗下「中國異言網」（China Dissent Monitor）追蹤資料顯示，今年前11個月已記錄到661起農村抗爭事件，較去年全年增加約70%。

經濟成長放緩以及「內捲」惡性競爭，迫使許多到大城市追求更好發展機會的人放棄夢想，但是他們返鄉後面對的，卻非長期以來確保中共政權所承諾的繁榮生活。台灣中研院社會所研究員兼所長陳志柔指出，許多返回農村的人還不到退休年齡，帶著城市生活的期望、政治覺知，卻因欠缺經濟機會而倍受挫折，更易於爆發不滿。

農村抗爭事件常與土地問題有關，如9月湖南省同興村反徵收農地，和11月貴州反政府強推火葬抗議事件。儘管沒有證據顯示這些事件彼此有關連，或者是社會情緒在多地蔓延的結果，不過，時值全國瀰漫對經濟不振的不滿情緒，或許會助長多地爆發抗爭。

中國農村土地屬農村集體所有，不過，政府有權徵收開發。經濟放緩已加劇地方政府長期以來的債務壓力，估計地方負債總額達44兆人民幣，在房地產市場低迷下，土地仍有當作貸款抵押品的價值，因此常成為財政吃緊的地方政府籌措資金的來源，卻未能提供村民認為合理的補償。另一方面，民眾則受經濟放緩造成的其他苦果，如失業，挑起對現狀更大的不滿，增加抗爭意願。

牛津大學中國發展與社會學教授莫菲（Rachel Murphy）認為，土地徵收將持續是一大問題，而「中央領導階層正注意到從中表露出的社會不安升高」。陳志柔指出，儘管農村抗爭事件或許不會直接威脅到中央政府，但是「農村的不滿正變得愈加難以處理」。

