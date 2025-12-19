為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    鈔票變薄！英網友「2週菜錢」破5000元 購物清單曝光

    2025/12/19 23:19 即時新聞／綜合報導
    英國網友分享了2週份的物資花費，令人震驚不已。（擷取自Reddit）

    近年來，全球物價上漲已是不爭的事實，各國居民每週採買的支出也水漲船高。近期，網路論壇Reddit有個「whats in your cart」（你的購物車有什麼）的版面，大家紛紛公開花了多少錢、買到了哪些食物，而1名英國網友的貼文，卻讓不少人大吃一驚。

    英媒《每日郵報》今（19日）報導，1名在英國「Iceland」超市購物的消費者，曝光了自己2週的採買清單，其中結帳的金額卻讓許多網友震驚。

    據報導，這名男子的購物清單大多是冷凍食品，包含生香腸、香腸捲、牛肉派、魚肉派、千層麵，以及漢堡等，而其他的食物還有保久乳、洋芋片、佳發蛋糕、草莓優格、香蕉跟蘋果。不過，整個購物車全部加總起來，包含運費在內竟高達119英鎊（約新台幣5020元）。

    文章一出，其他的網友不僅對價格感到震驚，也提出質疑「我用這筆錢可以幫4個人和1隻狗買整週的食物，而且還吃得很好，新鮮肉類、水果、蔬菜、酒類、零食，甚至盥洗用品和清潔用品都包含在內」、「學著多自己下廚，你真的會省很多，相信我」、「這些將對健康產生長期影響」。

    此外，原PO去的「Iceland」超市在2023年，被評為英國價格上漲最快的超市，研究顯示當年度超市的價格上升了約10.1%，而今（2025）年該超市也表示，因應政府的秋季預算案，將持續調漲商品的價格。

    英國英格蘭冰島商店單人兩週購物，價格為 119.73 英鎊，
    u/LongjumpingTear3675whatsinyourcart上發布

