美國防授權法 限制對中國科技和軍工企業投資

川普18日簽署「國防授權法案」，將限制美國對中國技術的投資，並約束聯邦政府與中國生物技術公司的合約。（彭博）

美國總統川普18日簽署已獲參、眾議院通過的「國防授權法案」（NDAA），將限制美國對中國技術的投資，對流向北京軍事和監控體系相關企業的資金進行監管，同時也約束聯邦政府與中國生物技術公司的合約，要求行政部門制定一份「受關切的生技公司」名單，禁止這些公司獲得聯邦政府合約、撥款或貸款。

NDAA已連續60多年每年頒布，是美國政府少數幾項被視為「必須通過」的重要立法之一，內容通常包含一些並非與國防嚴格相關的措施。今年的關鍵條款包含「生物安全法案」（Biosecure Act），旨在限制行政部門與中國生技公司的合約，以及「外國投資防護遏制中國法案」（FIGHT China Act），旨在限制美國在中國關鍵技術領域的投資，例如特定人工智慧（AI）、量子計算、超級電腦、先進半導體等，以應對中國對美國國家和經濟安全構成的威脅。

民主、共和兩黨議員長期以來，都希望通過這兩項法案，憂心美國的資金和專業知識正在加速中國在尖端科技領域的進步。眾議院議長強生本月初即表示，「支持共產主義中國侵略行為的投資必須停止」。最新「遏制中國法案」條款列舉中國和古巴、北韓、委內瑞拉和俄羅斯等「令人擔憂」的國家內部開發「軍民兩用」技術的實體，這些技術既可用於商業用途，也可用於軍事用途。

美國國會今年將多項與美國國務院相關的措施納入NDAA法案，包括要求國務院報告中國在全球的外交活動，以及制定應對外國資訊操縱的戰略。法案也增加國務院的區域中國事務官員職位，至少設立20個任期5年的外交官，負責監控北京在經濟、基礎設施、科技和國防領域的活動並提供專業見解。法案還設立幾個新的職務，包括北極地區無任所大使、印度洋地區無任所大使，以及反制中影響力基金部門等，職責皆是反擊北京的「惡意」活動。另外，美國駐中國使館也被要求新設內蒙古事務處，負責監測人權、關鍵礦產開採和環境惡化等領域發展。

在「生物安全法案」方面，今年的版本並未點名具體公司，而是授權白宮管理及預算局（OMB）建立跨部會機制，負責公布並更新「生物科技關切企業」名單，同時援引五角大廈「1260H條款」中與中國軍方有關聯的企業清單，而「生物安全法案」的相關限制亦適用於「1260H條款」所列的任何實體。據了解，目前「1260H條款」名單中僅將中國華大基因集團列入黑名單。

美國國會聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」主席、共和黨議員穆勒納爾（John Moolenaar）在談到「遏制中國法案」時表示，美國創業投資家向與中國人民解放軍合作開發未來技術的中企提供數十億美元資金，「他們必須停止資助我們的對手」。針對「生物安全法案」，他也稱是一項重大勝利，「它將在保護美國公民基因數據的同時，確保我們的藥品供應鏈安全」。

