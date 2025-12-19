為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    川普下令強化太空防禦力 確保美國優勢地位

    2025/12/19 18:58 編譯管淑平／綜合報導
    川普今年5月宣佈「金穹」多層次飛彈防禦網計畫。（路透檔案照）

    美國總統川普18日發布重回白宮後，第一份太空政策行政命令，除了定出美國送太空人重返月球的時程目標，也強調美國有必要強化其太空防禦能力，要求五角大廈和情報機關制定太空安全戰略，建構太空防禦網，防範危及美國家利益之威脅。

    根據太空新聞網站Space.com報導和白宮新聞稿，這份行政命令宣示，「地球以外的優勢地位攸關國家安全與繁榮」，除了定出2028年太空人重返月球目標，為實現常駐月球鋪路，太空防禦是另一核心目標。

    行政命令指出，美國須具備「維護和捍衛在太空中、來自太空以及通往太空的各層面，美國關鍵國家與經濟利益的能力」，並提出幾項達成此目標的作法，包括：2028年前開發並展示川普「金穹」（Golden Dome）計畫的下一代飛彈防禦技術原型，以逐步、實質強化美國的空中與飛彈防禦體系。該命令也要求確保具備監測與反制能力，因應危及美國太空利益的威脅、包括任何太空部署核武行動。

    這份行政命令表示，美國必須推動一套太空政策，不僅延伸人類探索所及邊界，也要確保國家重要經濟與安全利益，並且釋放商業太空發展潛能，為「新的太空時代」奠定基礎。

    這份命令發布前數小時前，美國富豪馬斯克（Elon Musk）旗下「太空探索科技公司」（SpaceX）客戶、民間太空人艾薩克曼（Jared Isaacman）才剛宣誓就任美國國家航空暨太空總署（NASA）第15任署長；白宮也整併國家太空政策協調工作，由川普的首席科學顧問克拉茨修奧斯（Michael Kratsios）負責。

    NASA甘迺迪太空中心和美國國旗。（歐新社檔案照）

