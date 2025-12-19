為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    搶先中國！川普太空政策定2028年重返月球 為前進火星鋪路

    2025/12/19 18:19 編譯管淑平／綜合報導
    美國總統川普18日發布行政命令，定出2028年前達成太空人重返月球的目標，這份命令是川普重回白宮執政後，第一項重大太空政策。圖為美國國旗和從地球所見的月亮。（路透檔案照）

    美國總統川普18日發布行政命令，定出2028年前達成太空人重返月球的目標，這份命令是川普重回白宮執政後，第一項重大太空政策，目光焦點從火星轉回月球，該命令也證實，計畫在月球上部署核反應爐。

    路透、法新社19日報導，川普這份「確保美國太空優勢」（Ensuring American Space Superiority）行政命令表示，登陸月球將「維護美國在太空的領導地位，為月球經濟開發奠定基礎，為前往火星鋪路，並且啟發下一代美國的太空探索者」。

    美國正與中國競逐載人登月，中國目標定為2030年達成。2028年太空人登月會是NASA「阿提米絲」（Artemis）計畫的第一步，該計畫旨在於月球建立常駐基地，以利探索、利用月球資源，並且成為前進火星的跳板。

    川普的行政命令也要求2030年前，建立常駐月球前哨站的第一批設施，同時證實計畫在月球上、月球軌道部署核反應爐，包括2030年前做好發射一具月球表面反應爐的準備，以實現太空核能之利用。

    2028年時程目標，類似川普第一任內於2019年要求2024年前重返月球，將月球列為美國太空探索政策的核心，儘管當時產業界許多人認為此時程不切實際。後來NASA經歷太空發射系統（SLS）、美國富豪馬斯克（Elon Musk）旗下「太空探索科技公司」（SpaceX）的重型載運火箭和登陸器「星艦」（Starship）開發和測試延宕，使該目標一步步被延後。前總統歐巴馬時期，NASA也曾提出2028年讓太空人重返月球的目標。

    這也是川普將太空探索重心，從火星轉回月球。川普此任上任初期曾多次談到火星任務，曾任政府效率沙皇的馬斯克，也將送人上火星列為SpaceX的優先任務。不過，今年以來國會議員逐漸把焦點拉回月球，在NASA署長人事聽證過程中，施壓準署長艾薩克曼（Jared Isaacman）須維持NASA已投入數十億美元推動的登月計畫。

