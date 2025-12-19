憾事！印尼10歲童戲水遭鱷魚拖下水 遺體2天後尋獲

印尼10歲男童阿凡（16日）河邊戲水時不幸被鱷魚拖下水，示意圖。（路透）

印尼北摩鹿加省（North Maluku）發生一起致命野生動物襲擊事件，年僅10歲的男童阿凡（Affan）與玩伴前往英戈伊河（Inggoi River）河邊戲水時，遭突然衝出的鱷魚拖入水中，經過搜救人員連日搜索，最終在碼頭附近尋獲男童遺體。

綜合外媒報導，阿凡（16日）與兩名朋友在英戈伊河玩水時，沒想到一隻鱷魚突然衝出水面撲向他，接著瘋狂撕咬他的身體，隨行的玩伴隨即跑回村莊求救。

請繼續往下閱讀...

當地立即聯合警方、軍方與志工，使用橡皮艇、漁船與長艇，於事發流域展開大規模搜索。直至（18日），搜救人員才在碼頭發現涉案鱷魚的蹤跡，將鱷魚成功驅逐後，阿凡的遺體在離碼頭數英尺處被尋獲，且打撈上岸。而這次搜救的負責人伊萬（Iwan Ramdani）表示，已將遺體交還給家屬處理。

專家指出，近年來，隨著野生動物因過度捕撈和棲息地減少，被迫接近人類村莊覓食與生活，動物攻擊人類的事件也隨之增加，提醒居民應保持警惕，避免進入已知有鱷魚出沒的河流，以免類似的憾事再次發生。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法