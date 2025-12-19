為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    香港宏福苑大火殉職消防員何偉豪今出殯 同袍含淚道別

    2025/12/19 16:54 中央社
    在香港宏福苑大火中殉職的39歲消防員何偉豪今天出殯，同袍含淚道別。（美聯社）

    在香港宏福苑大火中殉職的39歲消防員何偉豪今天出殯，同袍含淚道別。（美聯社）

    香港宏福苑大火造成160死，37歲消防員何偉豪執行滅火任務時殉職，香港消防處今天在紅磡世界殯儀館為他舉行最高榮譽喪禮，部分民眾到場外獻花致哀，他同袍含淚道別這位戰友。

    法新社報導，何偉豪未婚妻Kiki在靈堂中央放置心型花圈，表示「深陷悲痛…我忘不掉你」。

    在殯儀館外，身穿整齊制服的多名何偉豪同袍立正敬禮，目送覆蓋香港特別行政區區旗的何偉豪靈柩和掛滿鮮花、緞帶的消防靈車車隊駛過，哽咽含淚道別這位戰友。

    部分民眾在殯儀館外設置的公眾悼念區獻上花圈和卡片。

    香港消防處發布聲明表示，何偉豪服務9年，工作勤奮、待人有禮，深受同袍愛戴，「他勇敢無懼、無私奉獻，必定永遠留在香港市民心中」。

    消防處為表揚何偉豪英勇救災，追授他消防隊目榮譽職銜。

    車隊駛離殯儀館後，先後行經大埔宏福苑災場和沙田消防局，最後駛抵和合石「浩園」安葬。

    殯儀館外一名26歲民眾受訪表示，他特地前來致哀，希望讓何偉豪知道「他做得很好」，「可以好好休息了」。

    何偉豪同袍留下的一張字條寫道：「何哥，你已經下班了。謝謝你所有的付出，願你安息。」

    香港新界大埔宏福苑11月26日發生香港數十年來最嚴重火災，迄今共造成160人喪生，在香港約百年大火史上，死亡人數排名第二高。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播