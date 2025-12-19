為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    生死一瞬間！愛犬海邊戲水與巨鯊「鼻尖對鼻尖」 主人岸上嚇瘋

    2025/12/19 21:54 即時新聞／綜合報導
    澳洲一名飼主帶著心愛的黃金貴賓犬前往海灘戲水時，一頭鯊魚竟悄悄游向淺灘，一度與愛犬「鼻尖對鼻尖」。（圖截自IG／seenbylexo）

    澳洲伯斯（Perth）有個飼主帶著心愛的黃金貴賓犬到海灘戲水，一頭鯊魚竟悄悄游向淺灘，一度與愛犬「鼻尖對鼻尖」。最後雙方各自退開，但那童頻繁出現鯊魚，卻缺乏警示牌狀，讓當地民眾強烈不安。

    綜合外媒報導，飼主薩莎（Sascha Green）帶著愛犬「奧莉芙」（Olive）到Hillarys遛狗海灘（Hillarys Dog Beach）遊玩。正當奧莉芙興奮地在淺水區踩水時，一架無人機錄下駭人一幕，一頭體型龐大的鯊魚朝牠逼近，彼此對視數秒後，疑似因相互試探而感到警覺，最終這對「跨物種對手」轉身朝相反方向撤離，讓在岸上目睹一切卻無力求援的薩莎嚇出一身冷汗。

    這起事件引發當地對公共安全的強烈抗議。儘管上週同一海域剛被拍到有至少3頭鯊魚出沒，但岸邊卻完全沒有設置相關的警示牌。薩莎氣憤地說，如果政府不儘速採取行動，她會自費購買看板提醒其他飼主。然而，君達樂（Joondalup）市長丹尼爾（Daniel Kingston）則說，民眾理應意識到海洋是鯊魚的自然棲息地，增設警語並無必要。

    鄰近的巴瑟斯海灘（Bathers Beach）則採取了積極作為，正在安裝「防鯊屏障」。當地市長班（Ben Lawver）指出，這項設施是為了讓原本畏懼鯊魚的民眾能擁有一個安心戲水的空間。這起事件再次提醒廣大飼主與遊客，在享受陽光沙灘的同時，務必對平靜海面下的潛在威脅保持最高警覺，以免造成遺憾。

