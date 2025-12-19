泰軍轟炸柬埔寨詐騙園區 中共反詐APP傳「同步斷線」秒掀刪除潮

網傳泰國轟炸柬埔寨詐騙園區，獲得中國網友讚賞，同時質疑國家反詐app沒用。（本報合成，擷取自微博）

泰國和柬埔寨近日再度爆發激烈的邊境衝突，泰國軍方轟炸柬埔寨多處，同時傳出柬國多個詐騙園區已被摧毀。對此，大批中國網友力挺泰國實際清除手段，並藉此對中國官方強制推行的「國家反詐中心App」表達不滿。

在微博等社群平台上，許多中國網友質疑政府反詐App的實際效用，認為透過軟體攔截遠不及泰國直接摧毀園區來得有效，「泰國告訴我們：反詐最有效的方法不是做個App」、「反詐App沒一點N用，還是泰國給力」、「電詐電話，為什麼以前禁止不了呢？ 」、「默默地卸載了手機上的反詐App」、「最近幾天，反詐App的卸載量大幅上升」、「這幾天的確騷擾電話少了很多，搞得我以為手機壞了」

更有網傳消息指出，在泰國轟炸柬埔寨詐騙園區期間，部分用戶的國家反詐App伺服器竟同步出現斷線或無法登錄的情況，導致網友不禁揣測反詐中心的後端系統是否與這些園區存在不明聯繫。

此外，更有人反映安裝該軟體後，不僅騷擾電話沒減少，甚至還出現金融卡或信用卡莫名被凍結以及個人隱私洩漏的問題，「下載並登錄後，莫名其妙的電話就來了，之後甚至連銀行卡都被凍結，說是通過這個軟體他們發現有外匯進來，他們猜測是詐騙，其實那是我的運費」、「我2021年下載了這個反詐App，沒多久就被電詐騙了3萬」、「他就是一個自欺欺人的軟件，第一你要每天開啟它，還要保持網絡暢通，最後接到詐騙電話，他也不會攔截，直到你被騙，他才會通知你接的是詐騙電話」。

中共當局自2021年起強推「反詐App」，當時便被民眾質疑目的其實是監控手機，「當時被要求安裝，安裝後發現它偷偷在後台做很多事，我怕它給我偷偷開啟前置攝像頭，就卸載了」、「反詐軟件真的是反詐？單純了，監控而已」、「不做App，怎樣實時監控你們？」更有人反映在安裝App後瀏覽海外網站，隨即就接到警方致電警告或騷擾。

