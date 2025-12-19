為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    英籍麵包師批評墨西哥「醜麵包」惹眾怒道歉 網點出問題不買單

    2025/12/19 17:17 即時新聞／綜合報導
    英籍麵包師批評墨西哥「醜麵包」惹怒民眾，自家麵包店慘遭塗鴉。（圖片翻攝自@barbon/X）

    英籍麵包師批評墨西哥「醜麵包」惹怒民眾，自家麵包店慘遭塗鴉。（圖片翻攝自@barbon/X）

    一名英國麵包師在節目中批評墨西哥的麵包文化，直言不諱言論迅速在網路瘋傳，引爆民眾憤怒與文化辯論風波。

    根據《美聯社》報導，名為Richard Hart的英國麵包師是墨西哥城Green Rhino麵包店聯合創始人，也是國際烘焙界知名人士，他在節目受訪時說，墨西哥並不真正擁有「麵包文化」，還批評當地的脆皮麵包（bolillo）是「便宜、工業化製造的醜陋白麵包」。

    這段言論迅速在社群平台擴散，引爆討論，許多墨西哥網民與美食愛好者認為，Richard Hart的評論不僅缺乏尊重，甚至帶有鄙視意味，羞辱了墨西哥飲食與生活日常中的麵包文化。

    網路上，許多人紛紛分享反擊影片，力挺墨西哥傳統麵包，支持者指出，這些看似簡單的街頭食物，實際上承載著不同社群階層的共同記憶與生活習慣，對墨西哥人具有深厚文化意義。

    面對激烈的回應，Richard Hart在IG發布道歉聲明，承認自己當時的用詞不當，未能對墨西哥及其人民表現出應有的尊重，他說：「自從我搬到墨西哥以來，我愛上了這裡的人與這座城市。然而，我的言語未能反映出這種尊重，在這個國家我是個客人，而我忘了應該如何行事。」

    儘管如此，他的道歉未能平息風波，部分網民認為他的聲明僅止於語言層面的反省，並未觸及更深層的文化理解與尊重問題。有網友說，要真正在墨西哥文化立足，不僅僅是經營店鋪或投身市場，而是應該深入了解、欣賞並參與當地飲食傳統的背景與價值。

    墨西哥Bolillo麵包是一款經典酥脆皮麵包。（美聯社）

    墨西哥Bolillo麵包是一款經典酥脆皮麵包。（美聯社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播