英籍麵包師批評墨西哥「醜麵包」惹眾怒道歉 網點出問題不買單

英籍麵包師批評墨西哥「醜麵包」惹怒民眾，自家麵包店慘遭塗鴉。（圖片翻攝自@barbon/X）

一名英國麵包師在節目中批評墨西哥的麵包文化，直言不諱言論迅速在網路瘋傳，引爆民眾憤怒與文化辯論風波。

根據《美聯社》報導，名為Richard Hart的英國麵包師是墨西哥城Green Rhino麵包店聯合創始人，也是國際烘焙界知名人士，他在節目受訪時說，墨西哥並不真正擁有「麵包文化」，還批評當地的脆皮麵包（bolillo）是「便宜、工業化製造的醜陋白麵包」。

這段言論迅速在社群平台擴散，引爆討論，許多墨西哥網民與美食愛好者認為，Richard Hart的評論不僅缺乏尊重，甚至帶有鄙視意味，羞辱了墨西哥飲食與生活日常中的麵包文化。

網路上，許多人紛紛分享反擊影片，力挺墨西哥傳統麵包，支持者指出，這些看似簡單的街頭食物，實際上承載著不同社群階層的共同記憶與生活習慣，對墨西哥人具有深厚文化意義。

面對激烈的回應，Richard Hart在IG發布道歉聲明，承認自己當時的用詞不當，未能對墨西哥及其人民表現出應有的尊重，他說：「自從我搬到墨西哥以來，我愛上了這裡的人與這座城市。然而，我的言語未能反映出這種尊重，在這個國家我是個客人，而我忘了應該如何行事。」

儘管如此，他的道歉未能平息風波，部分網民認為他的聲明僅止於語言層面的反省，並未觸及更深層的文化理解與尊重問題。有網友說，要真正在墨西哥文化立足，不僅僅是經營店鋪或投身市場，而是應該深入了解、欣賞並參與當地飲食傳統的背景與價值。

墨西哥Bolillo麵包是一款經典酥脆皮麵包。（美聯社）

