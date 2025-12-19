布朗大學槍擊案嫌犯靠DV入美 川普下令暫停「綠卡抽籤」

美國總統川普18日下令暫停綠卡抽籤計畫。（彭博）

美國總統川普18日暫停了綠卡抽籤計畫，該計畫允許羅德島州布朗大學和麻州麻省理工學院槍擊案的嫌疑人進入美國。

《美聯社》報導，美國國土安全部長諾姆（Kristi Noem）18日在X發文表示，她已根據川普指示下令美國公民及移民服務局暫停該計畫。在談到槍擊案嫌疑人瓦倫特（Claudio Neves Valente）時，她直言，「這個罪大惡極的人根本不應該被允許進入我們的國家。」

葡萄牙籍的瓦倫特涉嫌在布朗大學槍擊案中造成2名學生死亡和9人受傷，以及在麻省理工學院槍殺1名教授。美國當局稱，他於18日被發現死於自殺性槍傷。

根據普羅維登斯市1名警探撰寫的文件，瓦倫特自2000年起持學生簽證在布朗大學就讀。文件還顯示，他2017年獲得多元化移民簽證（Diversity Immigrant Visa，簡稱DV），並在幾個月後獲得了合法永久居民身分。目前尚不清楚他在2001年休學至2017年取得簽證期間的行蹤。

多元化簽證計畫每年透過抽籤方式，向移民到美國人數相對較少的國家的公民發放至多5萬張綠卡。近2000萬人申請了2025年的簽證抽籤，如果將配偶也算在內，共有超過13.1萬人中籤。

中簽者將被邀請申請綠卡，在領事館接受面試，並與其他綠卡申請人一樣，接受相同的資格審查。

川普長期以來反對多元化簽證抽籤。1名阿富汗男子11月被確認為襲擊國民警衛隊成員的槍手後，川普政府對來自阿富汗和其他國家的移民實施了廣泛限制。

在推行大規模驅逐移民同時，川普也試圖限制或取消合法移民途徑，即使這些途徑已被寫入法律（例如多元化簽證抽籤）或憲法（例如任何在美國出生的人都享有公民權）。

