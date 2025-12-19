布朗大學槍擊案兇手靠「綠卡樂透」拿簽證 川普下令暫停抽籤

因布朗大學槍殺案兇手被爆出是靠「綠卡樂透」入境美國，讓川普叫停多元化移民簽證抽籤計劃（DV1）。（彭博社資料照）

美國常春藤聯盟名校布朗大學（Brown University）上週末發生槍擊案，造成2死9傷，警方查出兇手為葡萄牙裔男子瓦倫特（Claudio Manuel Neves-Valente），後爆出他是透過「綠卡樂透」（Green Card Lottery）計畫才得以獲得簽證、入境美國。因此，總統川普（Donald Trump）於美國時間18日（台灣時間19日）宣布暫停「綠卡樂透」抽籤。

綜合媒體報導，美國國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）在其社群平台「X」發文表示，布朗大學槍擊案兇手瓦倫特，在2017年透過多元化移民簽證抽籤計劃（DV1）進入美國，並獲得綠卡，這個罪大惡極的人根本不應該被允許進入我們的國家。根據川普總統的指示，立刻下令美國公民及移民服務局（USCIS）停止DV1計劃，以確保不再有美國人因這項災難性的計劃而受到傷害。

諾姆還提到另一起拿DV1簽證的犯罪事件，2017年有位阿富汗籍ISIS恐怖分子透過DV1計畫進入紐約市，駕駛卡車衝撞人群，造成8人死亡，此後，川普政府對來自阿富汗和其他國家的移民實施了廣泛的限制，並試圖終止「綠卡樂透」。

多元化移民簽證抽籤計劃（DV1）畫每年透過抽籤方式向在美國人口較少的國家（其中許多是非洲國家）的人們提供多達5萬張綠卡。近2000萬人申請了2025年的簽證抽籤，如果將其配偶也算在內，共有超過13.1萬人中籤。中籤後，他們必須經過審查才能獲准入境美國。葡萄牙公民僅獲得38個名額。中籤者將被邀請申請綠卡，他們會領事館面試，並需要滿足與其他綠卡申請人相同的要求和審查。

