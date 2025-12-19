日官方推算：東京若發生規模7強震 恐造成1.8萬人死亡

日本政府公布最新「首都直下地震」損害評估，睽違多年下修災損推估數字。（法新社）

日本政府19日公布的數據顯示，未來幾十年內東京及其周邊地區極有可能發生規模達7級的強震，可能造成多達1.8萬人死亡，其中3分之2由火災造成。

《共同社》報導，日本政府地震調查研究推動本部針對「首都直下地震」造成的損害進行推估，指若首都圈發生規模7強震，可能造成多達1.8萬人死亡，比2013年的預測值低5000人，這反映出人口密集、木結構房屋較多的地區，抗震建築和防火措施有所增加。作為對比，2011年3月11日襲擊日本東北部的規模9強震和海嘯造成1萬5900人死亡。

請繼續往下閱讀...

「首都直下地震」泛指發生於日本首都圈及其周邊地區，規模達7至8級的地震。據推算，南關東地區未來30年內發生規模7左右淺層地震的機率約為70％。

另外，東京規模7地震造成工廠損失和產量下降，進而引發經濟損失，預計在最壞情況下將達到82.6兆日圓（約16.6兆台幣），比先前的估計減少約13兆日圓。

在最糟的條件下，這份報告試算最多2400萬人會受到停電影響，有840萬人難以回家，恐嚴重影響生活。若在東京都江東區測得最大震度7，且會出現最多死者、受損建物的冬季傍晚，以及在風速每秒8公尺的情況下，推估會有1.8萬名死者，其中3分之2的人、為數約1.2萬人會死於火災。

多達40.2萬棟建築物可能倒塌或被燒毀，比之前的估計減少約21萬棟。預計2週後，疏散人數將逐漸上升至480萬人。這項預測也首次納入因被迫居住在避難所而導致的死亡人數，估計在1.6萬至4.1萬人之間。

如果地震發生在工作日中午，預計東京及其周邊四個縣，包括千葉、神奈川、埼玉和茨城，將有約840萬人無法返回家園。此外，包括海外遊客在內的65萬至88萬遊客也可能滯留。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法