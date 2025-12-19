日本貓熊將歸零 網友熱推「台灣有貓熊且沒有中國遊客」

大貓熊「圓寶」。（資料照，台北動物園提供）

東京上野動物園飼養的大貓熊雙胞胎即將於明年1月底送還中國，日本飼養的貓熊歸零，很多貓熊迷陷入失落的焦慮，結果有日本網友想到一招妙計，就是到台灣看貓熊，不但距離近而且安全，還能順便享受台灣美食，一石二鳥。

由於日中關係緊張，日本的貓熊租約到期後，中國在短期內可能不會再出借，若為了看貓熊而訪中，很多日本民眾又擔心中國境內的反日情緒高漲，可能會招來不必要的危險。

近日日本社群平台X上出現「到台灣看貓熊」的留言串。相當親台的神戶市議員上畠寬弘日前在X貼文指出，台北動物園飼養的貓熊並非租借，沒有返還的問題，他主張動物園也應「去中國化」，已經向神戶市議會提出與台灣進行動物交流的提議。

台北動物園的貓熊「團團」、「圓圓」是2008年底，由園方以一對台灣野山羊及梅花鹿，與中方進行異地保育作為互惠贈與，並非租借。因為是保育交流合作，所以沒有無任何租借契約或返還期限的安排。2013年及2020年「圓仔」與「圓寶」先後誕生，「團團」已於2022年病死，目前園內有3頭貓熊。

近日有中國人，在社群平台上貼文嗆聲「日本人，你們以後再想看貓熊，只能來中國看了」，結果網友反嗆到台灣不但有貓熊可以看，還有可愛的穿山甲。

以介紹「台灣史」為主的X平台，介紹台北動物園是在日本統治時代的1914年設立，與日本的上野、京都和王天寺並列的第4座動物園，歷史悠久。

台灣史還說，到台灣看貓熊，還有另一項「特典」，就是幾乎沒有中國遊客。為何台灣沒有中國遊客，理由和日本差不多，現在台灣可以說是世界首屈一指的「沒有中國遊客的國家」。

有網友貼出在台北動物園大貓熊館內，邊欣賞貓熊邊喝咖啡的照片，這是在日本沒有的享受。也有日本網友回應，不知道台灣有貓熊，以後訪台又多了一項樂趣。

