美襲2艘涉嫌運毒船致5死 打擊毒品行動致死數破百

美國軍方18日表示，對太平洋2艘涉嫌運毒船隻發動攻擊擊斃5人，使引發爭議的打擊毒品行動造成的死亡人數超過100人。

根據《法新社》報導，美國南方司令部18日在X上表示，最新打擊行動目標是太平洋國際水域上2艘「參與毒品走私行動」的船隻。司令部稱，第一艘船上有3人死亡，第二艘船有2人死亡。

川普政府自去年9月後一直在加勒比海和東太平洋進行此類打擊行動，但並未提供任何證據證明這些船隻參與毒品走私，這引發了關於行動合法性的爭論。

另外在9月1次打擊涉嫌運毒船隻行動中，美軍對同一艘船發動後續攻擊，導致先前遭到襲擊的倖存者喪生，引發了戰爭罪的指控。

據《法新社》統計，至今美國打擊行動已造成104人死亡。

On Dec. 18, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted lethal kinetic strikes on two vessels operated by Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence confirmed that the vessels were transiting along known… pic.twitter.com/CcCyOgYRto — U.S. Southern Command （@Southcom） December 19, 2025

