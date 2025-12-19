為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    美襲2艘涉嫌運毒船致5死 打擊毒品行動致死數破百

    2025/12/19 15:12 編譯謝宜哲／綜合報導
    美國軍方18日表示，在太平洋2艘涉嫌運毒船隻上擊斃5人。（擷自X@U.S. Southern Command）

    美國軍方18日表示，在太平洋2艘涉嫌運毒船隻上擊斃5人。（擷自X@U.S. Southern Command）

    美國軍方18日表示，對太平洋2艘涉嫌運毒船隻發動攻擊擊斃5人，使引發爭議的打擊毒品行動造成的死亡人數超過100人。

    根據《法新社》報導，美國南方司令部18日在X上表示，最新打擊行動目標是太平洋國際水域上2艘「參與毒品走私行動」的船隻。司令部稱，第一艘船上有3人死亡，第二艘船有2人死亡。

    川普政府自去年9月後一直在加勒比海和東太平洋進行此類打擊行動，但並未提供任何證據證明這些船隻參與毒品走私，這引發了關於行動合法性的爭論。

    另外在9月1次打擊涉嫌運毒船隻行動中，美軍對同一艘船發動後續攻擊，導致先前遭到襲擊的倖存者喪生，引發了戰爭罪的指控。

    據《法新社》統計，至今美國打擊行動已造成104人死亡。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    熱門推播