美中關注泰柬邊境局勢 泰外長與盧比歐、王毅通話

泰國外交部今天表示，外長希哈薩昨天和今天分別與中國外長王毅和美國國務卿盧比歐通話，討論泰柬邊境局勢。美方表示關注事態發展並願意提供支持；中方與泰國則同意就此議題保持密切對話，共同維護區域和平穩定。

泰柬邊境衝突持續之際，泰國外長希哈薩（Sihasak Phuangketkeow）今天與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）就泰柬邊境局勢通話。

泰國外交部今天發布的新聞稿指出，泰美雙方討論了邊境局勢的最新進展，希哈薩重申泰國的立場，並分享未來發展方向等訊息，其中包括他將參加22日在大馬吉隆坡舉行的東協（ASEAN）外長特別會議。

新聞稿寫道，盧比歐表示，已關注事態發展並表示願提供支持，雙方將繼續就此保持密切對話。

另外，希哈薩也在18日與中國外長王毅通話，討論泰中雙邊關係及區域局勢。

泰國外交部新聞稿表示，泰中雙方重申兩國牢固的雙邊關係，並針對區域局勢，特別是泰柬邊境局勢，坦誠建設性地交換意見。雙方同意就此議題保持密切對話，共同維護區域和平穩定。

泰國和柬埔寨本月稍早於兩國邊境爆發衝突，至少造成34人死亡及導致約80萬人流離失所。

泰國外交部發言人尼孔德（Nikorndej Balankura）今天在記者會上表示，泰國外長將在22日的東協外長會議中，向成員國說明泰方立場，包括柬埔寨須先公開宣布停火並落實，及柬埔寨須真誠地與泰國合作進行除雷工作等。

