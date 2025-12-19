皇帝企鵝「鵝童」比去年少70％！南韓極地研究所曝消失原因

南韓極地研究所指出，南極庫爾曼島的皇帝企鵝幼雛數量比去年減少70%。（動物星球頻道提供）

南韓極地研究所今日宣布，位於南極庫爾曼島的皇帝企鵝幼雛數量比去年減少了約70%，研究所指出，其主要原因是巨大的冰山阻擋通往繁殖地的道路，導致企鵝寶寶無法獲得食物。

根據《韓聯社》 報導，庫爾曼島是最大的皇帝企鵝繁殖地，其幼雛數量從去年2.2萬隻急劇下降，至今年僅剩下6700隻。研究人員於上個月證實，一座長約14公里，面積相當於5000個足球場的巨型冰山堵塞了連接繁殖地與海洋的主要入口，衛星資料分析顯示，這座冰山於7月下旬堵塞了其繁殖地的入口。

雌性皇帝企鵝在6月產卵後，會將卵留給雄性，自己外出覓食，2到3個月後幼企鵝孵化時才會返回。而此次冰山阻斷了牠們的回程路線，造成嚴重影響。透過無人機拍攝的照片顯示，數百隻成年皇帝企鵝被冰山困住，無法返回繁殖地，還留下其糞便痕跡，顯示它們已經在那裡待了很長時間。

研究人員提到「倖存的30%幼雛，似乎是通過其他未被冰山阻擋的路線，並由母親餵養長大的」，他預測表示，如果冰山長時間阻擋皇帝企鵝的繁殖地，牠們可能會遷移其他繁殖地。

南極羅斯海是世界上最大的海洋保護區，是多種海洋生物的家園，其中包括超過100萬隻阿德利企鵝、數萬隻皇帝企鵝、鯨魚、海豹、海鳥和磷蝦。

自2017年以來，南韓極地研究所一直在羅斯海海洋保護區進行生態系統變遷相關研究，極地研究所所長表示，此事件正是氣候變遷為南極生態系統帶來不可預測風險的例子。

