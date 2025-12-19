花錢可買獎？中國國家級賽事公正受質疑

中國國家級與省級大學生賽事獎項被爆在網上「明碼標價」出售，參賽者只需付錢就可確保拿獎，公正性遭到質疑。（翻攝自國家大學生就業服務平台）

中國國家級與省級大學生賽事被曝獎項直接在網上被明碼標價出售，參賽者只需付錢就可確保拿獎。在此之前，中國省級書法獎作品傳出抄襲醜聞，文壇也陷入抄襲風波。

經濟參考報18日報導，透過搜尋發現，微信公號「扁魚學社」公開發文宣稱可以助力在國創賽、挑戰盃、三創賽等中國的大學生賽事獲獎，適合需要用獎項申請免試攻讀研究所的同學，價格人民幣1萬5000元（約新台幣6萬6000元）起。

請繼續往下閱讀...

這並非個案，微信公號「雲帆創賽」也宣稱，針對想要拿獎但沒有隊友、沒有項目、沒有時間的同學，他們團隊可提供收費的「協議式保獎」服務。

報導說，一些中介機構將國家級大學生賽事做成了生意，原本只是提供輔導服務，後來變成收錢賣獎，號稱幫助大學生「躺拿省國獎」。依據賽事級別和服務內容的不同，這些機構收費在數千到上萬元都有。

江蘇一名大學老師說，一些正規競賽的中介機構幫學生弄虛作假、鑽規則漏洞，透過掛名、搭便車、甚至賄賂賽事評委等方式運作，存在許多教育腐敗問題「許多比賽都成了拚資源的遊戲」。

報導說，國家級競賽獎項是很多研究生免試申請研究所資格中的重要加分項，也直接關係到能否獲得獎學金，這讓學生有動力「花錢買獎」。而一些大學將學生競賽獲獎數量作為院系考核、教師評優的指標之一，使得部分指導教師對這些亂象「睜一隻眼閉一隻眼」。

中國的造假風氣蔓延在多個領域。

除了得獎可以花錢買，澎湃新聞日前報導，多地書法家協會主辦的書法賽事也暴露了不少問題。浙江省書法家協會主辦的「靈橋盃」浙江省第2屆隸書大展中，有入展作品不僅內容、連落款文字都與他人已發表作品高度雷同，最終被認定為抄襲，但這表示抄襲行為仍能通過初評，直至被公眾舉報才得以糾正。

報導說，省級專業比賽尚且如此，其他商業書法比賽更混亂、低級與敷衍，譬如得獎者名字與百度人名文庫中前5個名字相同。

此外，今年以來，中國文壇抄襲風波不斷。讀書主題部落客「抒情的森林」在自己的社群帳號接連貼出知名作家與經典名家作品的文本雷同，這些經由人工智慧（AI）比對找出的句子引發有關抄襲的討論。

上觀新聞7月報導，廣東的大型文學雙月刊「花城」2025年第4期就宣布將啓用查重軟體，輔助內容把關。上海作家協會主辦的「收穫」文學雜誌也在官方帳號回應相關爭議，感謝指出抄襲現象，「我們呼籲更純淨的原創」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法