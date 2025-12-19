歐盟提供烏克蘭3.3兆貸款 未動用俄羅斯資產

歐盟各國領導人今（19）日達成協議，向烏克蘭提供900億歐元貸款。（路透）

歐盟各國領導人今（19）日達成協議，向烏克蘭提供900億歐元（約台幣3.3兆元）貸款，以彌補其迫在眉睫的預算缺口，但未能就動用凍結的俄羅斯資產籌集資金達成協議。

根據《法新社》報導，這項協議是在布魯塞爾峰會上經過1天多的談判後達成的，為烏克蘭提供了急需的生命線。歐盟理事會主席科斯塔（Antonio Costa）在X上表示「我們達成協議了，向烏克蘭提供900億歐元援助的決定已獲批准，援助期限為2026至2027年。」

歐盟估計烏克蘭未來2年需要1350億歐元（約台幣4.9兆元）才能維持運轉，資金短缺預計從明年4月開始。此前在桌面上的首選方案是，動用凍結在歐盟約2000億歐元（約台幣7.3兆元）俄羅斯央行資產，為烏克蘭提供貸款。

但由於持有絕大部分資產的比利時要求其他國家提供分擔責任的擔保，這項方案最終擱置。在四處奔走尋求解決方案後，歐盟各國領導人最後決定提供1筆由歐盟共同預算擔保的貸款。

雖然烏克蘭可能對歐盟沒有採取利用俄羅斯資產的舉措感到失望，但《法新社》稱以其他方式獲得融資仍然是1種「安慰」。

