    跟AI聊天？英國三分之一成年人仰賴AI情感陪伴

    2025/12/19 12:39 即時新聞／綜合報導
    英國政府研究顯示，三分之一成年人曾與AI聊天。（路透）

    英國政府研究顯示，三分之一的成年人使用AI獲得情感支持，顯示AI已深度融入民眾日常生活，其中每25人就有1人「每天」仰賴AI進行對話或尋求陪伴。

    綜合外媒報導，英國人工智慧安全研究所（AI Safety Institute，簡稱AISI），最新發布首份報告指出，英國約每三名成年人中，就有一人曾使用AI作為情感支持或社交互動工具。該報告歷時兩年完成，測試對象涵蓋30多款未具名的AI系統，評估範圍包含國家安全等關鍵領域，英國政府表示，AISI的研究成果將協助未來政策制定，並在AI系統大規模上市前，協助企業及早修補潛在風險。

    AISI對超過2000名英國成年人進行問卷調查，結果顯示，民眾最常使用ChatGPT作為情感支持或社交陪伴，其次是亞馬遜Amazon Alexa語音助理。研究人員亦分析一個擁有超過200萬名用戶、以AI伴侶為主題的Reddit社群，發現當聊天機器人服務中斷時，不少使用者出現自述的「戒斷症狀」，包括焦慮、憂鬱、睡眠受影響。

    報告亦觸及「人類是否會失去對AI控制權」的疑慮，研究發現，現階段AI雖在實驗室測試中展現初步的自我複製能力，但要在真實世界中連續完成多項關鍵行動且不被察覺，仍力有未逮，至於AI刻意隱藏能力、誤導測試者的可能性，研究顯示理論上可行，但尚未發現實際證據。

