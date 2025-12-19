為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    紀念生命的圓圈！眾人齊聚雪梨邦代海灘 緬懷槍擊案罹難者

    2025/12/19 11:02 編譯謝宜哲／綜合報導
    大量衝浪者、立式划槳愛好者和游泳者今（19）日上午在澳洲邦代海灘附近圍成圈，紀念邦代海灘槍擊案中的罹難者。（法新社）

    澳洲雪梨邦代海灘（Bondi Beach）14日發生槍擊案，包含1名槍手在內共16人死亡。大量衝浪者、立式划槳愛好者和游泳者今（19）日上午聚集在邦代海灘附近，紀念槍擊案中的罹難者。

    根據《衛報》（The Guardian）報導，無人機拍攝的畫面顯示，一大群游泳者和衝浪者在海面上圍成1個圈，躺在輕柔的波浪上，緬懷逝去的生命。

    澳洲猶太人協會執行委員會聯合執行長里夫欽（Alex Ryvchin）表示「真是太美了。我以前也見過類似的悼念活動，但從未見過如此規模的。」

    在人們以行動表達哀悼同時，許多人也對受害者進行廣泛支持。眾籌平台GoFundMe表示，透過各種募款活動已捐贈超過500萬美元（約台幣1.5億元），來自60多個國家的人們向受害者的認證頁面捐贈了超過7萬筆款項。

    其中包括向邦迪海灘英雄阿邁德（Ahmed al Ahmed）支付的250萬美元（約台幣7883萬元），他在被槍手擊中2次手臂之前，從其中1名槍手手中奪走槍支。

    新南威爾斯州警察協會也為2名在槍擊案中受傷的警官發起募捐，其中1名警官可能永久失明，目前已籌集近75萬美元（約台幣2364萬元）。

    另外澳洲紅十字會生命之血（Red Cross Lifeblood）自發出求助呼籲後，已收到超過2萬5000份捐血。澳洲各地已預約約9萬次Lifeblood捐血服務，創下歷史新高，充分體現民眾的支持。

